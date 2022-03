Daniela Ferolla, l’ex Miss Italia bellissima tra le margherite: “Un bellissimo fiore di primavera” – FOTO

Daniela Ferolla e una bellezza in primo piano che lascia sempre senza fiato, l’ex Miss Italia continua ad incantare il web

Nel corso degli anni, il concorso di Miss Italia ci ha regalato bellezze davvero da sogno e capaci di colpire dritte al cuore. Come nel caso di Daniela Ferolla, incoronata reginetta nel 2001.

E dire che è iniziato tutto quasi per caso. Daniela, originaria della provincia di Salerno, nell’estate di quell’anno si trovava in vacanza in Calabria, dove ha preso parte alle selezioni regionali, fino ad arrivare al trionfo il successivo 10 settembre. Al momento, Daniela è l’ultima Miss ad essere stata incoronata da minorenne: aveva 17 anni quando ha vinto il concorso a Salsomaggiore Terme, premiata da Sofia Loren.

Da allora, Daniela ha vissuto una carriera da modella, attrice e in seguito conduttrice televisiva. Già da diversi anni, per la precisione dal 2014, è il volto principale di ‘Linea Verde’, celebre programma della Rai che racconta le eccellenze paesaggistiche e agroalimentari del territorio italiano.

Sui social, può inoltre contare su uno zoccolo duro di sostenitori che non hanno mai dimenticato il suo fascino genuino e irresistibile. Sono oltre 200 mila i suoi followers su Instagram.

Daniela Ferolla, uno sguardo che fa innamorare e la dolcezza innata che conquista