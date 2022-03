Luisa Ranieri, trionfo della bellezza made in Italy: lo spacco vertiginoso non conosce rivali – FOTO

L’attrice Luisa Ranieri in rosso fa sognare: la mise spicca sulle altre e quello spacco vertiginoso non ammette rivali.

Tra le celebrità più glamour di questi giorni c’è lei, Luisa Ranieri. La splendida attrice, protagonista della pellicola candidata all’Oscar “E’ stata la mano di Dio” appare bella come poche. Ha sfilato sul red carpet insieme al marito, l’attore e collega Luca Zingaretti: i due appaiono più belli che mai.

I video della loro apparizione insieme certamente fa emozionare il pubblico italiano da sempre appassionati e fans della coppia che amano come professionisti ma anche nei loro scatti di vita privati dove i due attori riescono a far emozionare. L’ultima foto di Luisa Ranieri ha fatto il giro del web, bella come poche è il trionfo della bellezza made in Italy.

Luisa Ranieri, lo spacco vertiginoso è da far perdere la testa

