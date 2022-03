Giorgia Soleri e i peli non rasati: la reazione sconvolgente che non ti aspetti

La fidanzata di Damiano David ha scatenato i commenti degli haters su Instagram che si sono accaniti contro una scelta molto particolare.

Giorgia Soleri è un’influencer da 561 mila followers, nota per essere la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin.

I due, nonostante la giovane età e il successo che ha travolto il cantante stanno insieme da ben 5 anni, uscendo allo scoperto solo nel 2021 dopo la vittoria dei Maneskin a Sanremo con ”Zitti e buoni” che ha sancito la loro scalata al successo internazionale.

Giorgia Soleri ha un seguito non indifferente sui social e proprio attraverso di essi si è sempre contraddistinta per battersi a favore di determinate battaglie in cui crede fortemente. Prima tra tutti la vulvodonia e l’endometriosi di cui è affetta e che ha condizionato notevolmente la sua vita, come lei stessa ha ammesso.

Stavolta però l’ideale per il quale ha deciso di battersi ha scatenato non poche polemiche…

Giorgia Soleri scatena la reazione degli haters

Durante un servizio de ”Le iene’‘, Giorgia Soleri si è espressa in merito ad una sua scelta, difendendola in favore di tutte le donne, ossia quella di non depilarsi.

L’influencer, infatti, ha ammesso che da quando ha scoperto il femminismo ha preso questa decisione che ha cambiato la sua vita.

Ha evidenziato il suo disappunto dal momento che la società impone alle donne di depilarsi integralmente perché il corpo femminile non può e non deve avere peli e nonostante inizialmente lei stessa provasse vergogna nel non farlo tanto da astenersi persino dai rapporti sessuali dopodiché ha accettato questa sua nuova condizione tanto da andarne fiera, facendone uno slogan e mostrandoli senza vergogna nel servizio de ”Le iene”.

Dopo questo suo intervento in tv, sui social si è scatenato il risentimento da parte degli haters riguardo questa sua scelta, accusandola di aver distrutto gli standard di bellezza.