“Tra le due scegliere non saprei”, Le Donatella cambio outfit ad alta temperatura: c’è da star male – VIDEO

Le Donatella scaldano il cuore degli appassionati e stupiscono tutti con una serie di cambi outfit ad alta temperatura: sontuose!

Appena dopo il successo sulla scatenatissima pista di “X Factor“, le sorelle canore tutta musica e adrenalina avevano allargato la conoscenza sui social network.

Il soprannome de “Le Terapiste” fa di loro un’etichetta di valore, un punto di riferimento costante per coloro che nella vita in generale sono spesso giù di morale. Per Giulia e Silvia Provvedi non c’è giorno che non escano allo scoperto per mettere la platea a conoscenza di tutto ciò che riguarda i loro movimenti quotidiani.

Da un po’ di tempo a questa parte nel duo più scatenato dei social network c’è anche un terzo componente, la figlia di Silvia, spesso protagonista sullo sfondo delle performances ‘diaboliche’ de Le Donatella.

In un mix di emozioni uniche, stavolta l’ex duo di X Factor ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Andiamo a vedere nel dettaglio la loro ultima uscita a colpi continui di adrenalina

Le Donatella infiammano i social con una serie di invitanti scatti di passione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧& NIKY🐻• (@ledonatellaofficial)

I fotografi non potevano restare indifferenti di fronte alle due amanti della musica. Le Donatella hanno regalato un altro miscuglio di emozioni, rendendosi protagoniste con una serie di cambi outfit ad altissima temperatura.

Semplicemente stupende e perfette in ogni vestito misurato e cucito al limite della censura, Giulia e Silvia hanno proposto una sfilata di outfit accattivanti.

Dal vestitino glitterato alle paillettes, Le Donatella hanno strizzato l’occhio alle loro fans e suggerito cosa indossare durante la stagione primaverile.

Lo spettacolo ha messo la stragrande maggioranza degli appassionati con le spalle al muro nella difficile scelta di chi fosse la bellezza prevalente tra le due.

L’ago della bilancia sembra pendere dalla parte di Giulia, ma Silvia non è affatto da meno! Durante la sfilata, entrambe le sorelle sembrano indomabili e alternano un vestito all’altro con un movimento di bacino a ritmo di musica che manda fuori di testa all’istante.

Come giudicate la loro encomiabile performance? I fan non hanno alcun dubbio e già non vedono l’ora di gustarsi il prossimo spettacolo in programma sulla loro pagina ufficiale Instagram.