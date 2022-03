Chiara Ferragni, sotto alla sua ultima foto i commenti impazzano: i fan hanno notato la tristezza sul suo viso. Che sta succedendo?

Quest’oggi è un giorno decisamente speciale per la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. Il cantante, a distanza di circa dieci giorni dalla sua operazione, farà finalmente ritorno a casa dalla sua famiglia. L’intervento chirurgico, andato a buon fine, ha permesso all’équipe medica che lo ha operato di asportare il tumore al pancreas.

Tramite post pubblicati attraverso i rispettivi canali social, il rapper e l’influencer non hanno mancato di esternare tutta la felicità che li starebbe travolgendo. Il momento difficile attraversato dalla coppia è destinato a diventare presto un brutto ricordo.

La fotogallery postata da Chiara, tuttavia, ha fatto storcere il naso ai fan più attenti della Ferragni. L’espressione sul suo volto non sembrerebbe suggerire nulla di buono…

“Sarete uno in più”: Chiara Ferragni, è tutto vero ma i fan notano la tristezza sul suo viso – FOTO

Con due fotogallery pubblicate a distanza di un’ora l’una dall’altra, Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto ringraziare i loro numerosi fan per il supporto ricevuto in questi ultimi tempi. Proprio nella giornata di oggi si celebra un traguardo speciale per l’amato rapper: il ritorno a casa a seguito dell’operazione.

“Finalmente sarete uno in più“, ha commentato un utente, entusiasta all’idea che Fedez possa finalmente ricongiungersi con gli altri membri della sua famiglia. Dopo alcune settimane senza dubbio difficoltose, il quartetto composto da Chiara, Fedez, Leone e Vittoria sta per ricomporsi.

Altri followers, nel notare la stanchezza sul volto della bellissima influencer, non hanno mancato di complimentarsi con lei per il coraggio dimostrato. “Sei un esempio per la tua forza“, “Adesso puoi respirare“: queste le parole di supporto che i fan della Ferragni le hanno lasciato sotto al post.

Si apre finalmente un nuovo capitolo della vita di Fedez e Chiara, che torneranno alla loro quotidianità più innamorati ed uniti di prima. Un messaggio di amore e di speranza per i followers, che continuano ad apprezzarli ogni giorno di più.