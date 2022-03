Ennesimo boom di likes per la bellissima Valentina Vignali: l’audace scollatura della modella ha lasciato i suoi ammiratori di sasso

La carriera di Valentina Vignali è tra le più variegate ed eclettiche dello spettacolo italiano. Nata come sportiva e talentuosa cestista, la “Vignalona” si è rapidamente imposta all’interno del panorama della moda per la sua sconvolgente bellezza.

Moltissimi brand del settore, dopo averne notato la fisicità spaziale, l’hanno immediatamente voluta come modella e testimonial. Un percorso che, se in una fase iniziale appariva marginale rispetto alla carriera sportiva, negli anni è invece finito per diventare la principale occupazione di Valentina.

Gli scatti frutto di collaborazioni con svariati marchi della moda sono molteplici, e ciascuno di essi non manca di ottenere il boom di likes. Nell’ultima compilation pubblicata tramite Instagram, tuttavia, la Vignali sembra aver letteralmente superato sé stessa. I fan non hanno dubbi: è lei “la più desiderata“.

Valentina Vignali di bianco è da impazzire: l’audace scollatura provoca i fan – FOTO

