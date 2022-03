“Sei la piu bella di tutte” Carolina Stramare, l’ex miss ha i pantaloni disegnati addosso, bellezza infinita FOTO

Carolina Stramare è stata una delle Miss più amate degli ultimi anni: la foto che ha appena pubblicato sul suo profilo ha fatto record di likes in pochi minuti

Capelli scuri, bellezza mediterranea e fisico mozzafiato: tutto questo è Carolina Stramare. Dopo aver vinto Miss Italia, la sua carriera è stata tutta in discesa. Ha fatto moltissime cose e ha conquistato migliaia di persone che ogni giorno la seguono con passione e con affetto. Sui social, Carolina, condivide sempre momenti di vita quotidiana o cose che riguardano il suo lavoro.

Carolina riesce sempre a far impazzire i suoi numerosi followers, infatti oltre a pubblicare spesso storie in cui mostra quello che fa durante la giornata, di tanto in tanto posta anche foto con cui riesce a togliere il fiato a tutti. Questo è sicuramente il caso dell’ultimo scatto che ha condiviso e i suoi fans non hanno dubbi: non è mai stata così tanto bella.

Carolina Stramare, bellezza infinita: una esplosione di sensualità

