Smalto adesivo: come avere unghie sempre in ordine in pochi passaggi

Ci sono svariati modi per avere mani sempre curate e alla moda, lo smalto adesivo è uno di quelli, ed è facilissimo da applicare.

Lo smalto adesivo, o nail patch, non è altro che una pellicola colorata da applicare sull’unghia, la quale aderisce perfettamente alla forma e alla lunghezza di quest’ultima grazie a una sostanza che fa da collante.

Il trend è originario dell’Asia, ma fin da subito si è espanso negli Stati Uniti e in Europa.Questo prodotto è uno dei modi più economici, per avere unghie al top. I punti di forza dello smalto adesivo sono la sua semplicità e velocità nella stesura perché in effetti, per metterlo occorrono davvero pochi step.

Gli smalti adesivi: la valida alternativa allo smalto tradizionale

A differenza di un semipermanente ad esempio non ha bisogno di un tempo di posa o di asciugatura.Una volta incollata la pellicola, si lima l’eccesso dell’adesivo e si è pronti a sfoggiare un’ottima manicure. In commercio se ne trovano diverse tipologie e la durata può cambiare a seconda del marchio.

A grandi linee, varia da un minimo di qualche giorno, ad un massimo di due settimane. Oltre che dall’affidabilità dell’azienda che lo produce, la sua durata dipende anche dai materiali che generalmente si utilizzano e dalle attività quotidiane che si è soliti fare.

Vediamo i passaggi per applicarlo:

Dai alle unghie la forma e la lunghezza che preferisci;

Fai una manicure;

Lava e asciuga le mani;

Sgrassa l’unghia utilizzando l’acetone;

Elimina la pellicola protettiva dallo smalto e solleva la linguetta;

Fai aderire all’unghia, in modo che non si creino bolle d’aria;

Con una limetta leva l’eccesso di smalto e modellalo sull’unghia;

Applica un top coat e concludi la manicure con una crema idratante per le mani.

Come rimuoverlo:

Per rimuovere lo smalto adesivo, dovrai procurarti una bacinella e riempirla con dell’acqua calda così da poter immergerci le mani, e aspettare qualche minuto, dopo poco sarà sufficiente sfregare le mani e i nail patch andranno via. Altra opzione per toglierlo, è farlo con l’ausilio di una pinzetta sollevando l’adesivo direttamente dall’unghia.