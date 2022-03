Smalto semipermanente, come rimuoverlo a casa: i passaggi

Quando lo smalto si sarà rovinato non ci sarà più bisogno di correre dall’estetista per toglierlo, puoi farlo da sola in pochi passaggi.

Avere mani curate e unghie lunghe e forti è un obbiettivo di molte donne, è per questo che in molte ricorrono all’utilizzo dello smalto semipermanente in quanto molto più duraturo dello smalto normale, è un’ottima scelta per avere unghie sempre in ordine.

Nonostante duri dalle due alle tre settimane, chiaramente alla fine tenderà a rovinarsi e, purtroppo, arriverà il momento di toglierlo e volendo di sostituirlo magari con un colore più adatto a una determinata occasione.

Smalto semipermanente: come toglierlo a casa senza dover tornare dall’estetista

Si potrebbe anche decidere di far “riposare” un po’ l’unghia e di toglierlo comodamente a casa propria, bisogna fare attenzione a non stressare l’unghia, infatti, se non tolto accuratamente e con i giusti prodotti si rischia di andare a sfaldarla e rimuovere oltre che lo smalto anche alcuni strati. Il risultato di questo processo, un po’ doloroso, saranno unghie deboli che si spezzeranno di lì a poco.

POTREBBE INTESSARTI ANCHE >>> Smalto sulle unghie: danni e benefici secondo gli esperti

Potrebbe capitare che in alcune unghie lo smalto si sia iniziato a staccare e che vi sia solo una parte aderente ancora all’unghia in questo caso evitare assolutamente di strappare lo smalto. Questi sono gli strumenti più idonei per toglierlo in dieci minuti con pochi e semplici passaggi:

dischetti di cotone

remover o solvente specifico

carta stagnola

lima o buffer

spatolina di legno

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Make-up per la primavera 2022: un trucco colorato, che non passa inosservato! – VIDEO

Con gli strumenti sopracitati, andiamo a rimuovere lo smalto. Iniziamo limando delicatamente le unghie così da rimuovere il top coat fissante, poi applicare il remover sull’unghia con l’aiuto di un dischetto di cotone e avvolgere le dita in della stagnola lasciando in posa per circa dieci/quindici minuti. Passato il tempo necessario, scartare le unghie e, se lo smalto risulterà ammorbidito, iniziare a scalzarlo con molta cura utilizzando la spatola di legno. A questo punto si può procedere con la manicure.