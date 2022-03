La crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata per settimane al centro del gossip. Dai possibili nomi di terzi alle notizie in merito alle incomprensioni della coppia, sono state tante le indiscrezioni sulla vicenda.

Una storia d’amore che ha fatto sognare diverse generazioni quella tra Francesco e Ilary, un incontro speciale come ha sempre raccontato Totti in un pub in una serata come le altre, un colpo di fulmine che ha stravolto la loro vita.

Insieme hanno vissuto moltissimi momenti felici, dal matrimonio da sogno alla nascita dei tre meravigliosi bimbi: Chanel, Cristian e Isabel. Una famiglia serena che non ha mai amato condividere la loro routine sui social. Il connubio perfetto si potrebbe dire tra il successo professionale e la vita sentimentale. Totti, il campione che non ha bisogno di presentazioni e Ilary, una conduttrice senza peli sulla lingua in grado di gestire qualsiasi situazione. Tutto proseguiva a gonfie vele fino all’arrivo di una bomba che ha stravolto la famiglia: sembra che i due stessero attraversando una profonda crisi matrimoniale e dall’uscita di questa notizia il web si è letteralmente scatenato, cercando tra i dettagli più intimi e riservati.

Ilary e Totti pace fatta? Ecco come stanno davvero le cose

Sono uscite fuori notizie sconvolgenti: dalle possibile relazioni segrete di Ilary con un altro uomo e Totti con una donna diversa dalla moglie a rivelazioni in merito a discussioni e incomprensioni legate alla loro vita matrimoniale. Entrambi, se pur condividendo qualche post sui social senza entrare troppo nel merito, non si erano mai esposti sulla vicenda.

A rompere finalmente il silenzio è stata Ilary durante un’intervista dalla sua amica fedele Silvia Toffanin in occasione del promo per l’inizio dell’Isola dei Famosi. La conduttrice ha dichiarato che per i figli tutto questo è stato un momento di grosso imbarazzo e anche per la madre della donna non è stato semplice leggere le notizie. A rassicurarla ci ha pensato però Ilary che con serenità e fermezza ha raccontato alla donna che quelle informazioni erano solo inutili fake news. “Non ci ho creduto quando avevo vent’anni figuriamoci ora a quaranta“ ha detto la moglie dell’ex capitano della Roma, smentendo per tanto la presenza per entrambi, di nuove relazioni e la volontà di un allontanamento coniugale.

