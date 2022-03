Emma, il ricordo del giorno in cui tutto cambiò: “C’è ancora tanto da fare”

Emma Marrone ci ha tenuto a ricordare l’anniversario di un giorno speciale: tutto cambiò 12 anni fa. Le emozionanti parole dell’artista

Una data che non scorderà mai quella del 29 marzo 2010, giorno in cui iniziò ufficialmente uno dei capitoli più importanti della sua vita. Per Emma Marrone è tempo di celebrare uno degli anniversari più emozionanti, coinvolgendo chi continua a occupare un posto speciale nel suo cuore.

Una carriera decennale che ha portato l’artista a realizzare alcuni dei suoi sogni. Tanti ancora quelli chiusi nel cassetto così come gli obbiettivi da raggiungere per i quali Emma lavora sodo ogni giorno. Forza e determinazione sono solo due delle qualità che la caratterizzano e che riversa in ogni ambito della sua quotidianità, compreso quello professionale. Oggi l’artista ci ha tenuto a tornare indietro nel tempo e a celebrare insieme ai suoi sostenitori la vittoria conquistata dodici anni fa.

“Facciamo l’amore da 12 anni”, la dedica di Emma in occasione dell’anniversario della sua vittoria

Una serata, quella del 29 marzo 2010, che Emma non dimenticherà mai. In quella data la cantante terminò il suo percorso all’interno del talent di Amici, uscendone vincitrice. Un momento tanto emozionante quanto significativo per la sua carriera, che ebbe ufficialmente inizio sebbene prima di quell’esperienza avesse già mosso alcuni passi all’interno dell’industria musicale.

LEGGI ANCHE -> Irama festeggia un nuovo traguardo: “Mi sto avvicinando sempre di più…”

Ma la vittoria ad Amici ha senza dubbio dato a Emma la possibilità di lanciare la propria carriera, che prosegue ancora oggi dopo ben dodici anni. Ogni anno in occasione di questo anniversario Emma spende alcune parole ricordando quel fatidico momento e ringraziando tutti coloro che l’hanno accompagnata -e ancora l’accompagnano- in questo viaggio.

“Facciamo l’amore da 12 anni. Grazie alle canzoni. Grazie alle parole. Grazie a voi.. per sempre“, scrive rivolgendo poi i propri ringraziamenti a Maria De Filippi e al talent che l’ha lanciata. “E c’è ancora tanto da fare. Grazie a tutte le persone che da anni amano me e la mia musica, siete tutti nel mio cuore“, sottolinea.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino papà bis: la confessione in diretta da Mara Venier

Proprio sul palco che l’ha vista fiorire è tornata alcune settimane fa, come ospite e giudice speciale della puntata domenicale. Emma ha avuto la possibilità di cantare il suo ultimo singolo, “Ogni volta è così“, brano con il quale ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. “È sempre bello tornare a casa“, aveva scritto in quell’occasione, non mancando di sottolineare quanto sia grata alla conduttrice e al talent per averle dato l’occasione di dare inizio alla sua carriera.