Dopo aver preso le distanze dalla vita mondana Alessia Merz racconta, in maniera inedita, il perché di un cambiamento così drastico.

La quotidianità della bellissima attrice, conduttrice e showgirl Alessia Merz è cambiata molto negli ultimi anni. Dopo essersi definitivamente allontanata dai riflettori, quest’oggi, sarà lei a decidere di raccontare al pubblico il motivo delle sue scelte. L’indimenticabile protagonista del piccolo schermo, sin dai suoi esordi da modella, quanto dall’immediato successo a “Non E’ La Rai” nei primissimi ’90, è ora disposta a parlare del suo presente senza troppi indugi.

La nata sotto il segno della Bilancia, classe 1974 e di origini altoatesine, ha ammesso nella sua ultima intervista di poter descrivere esaustivamente il suo percorso soltanto se paragonato a quello di due vite parallele. L’interprete di se stessa, nella commedia “Paparazzi” diretta da Neri Parenti nel ’98, ha accompagnato per un’indimenticabile annata i telespettatori di “Striscia La Notizia“, nei panni di velina, per poi culminare improvvisamente le sue molteplici apparizioni nelle vesti di inviata per “La Vita In Diretta“.

Alessia Merz lontana dai riflettori: “non sono una casalinga disperata”, la rivelazione

La showgirl racconta di aver vissuto a pieno le sue esperienze nel mondo dello spettacolo, viaggi, ottimi guadagni, tante conoscenze. Ma ugualmente, di come “non è tutto oro quello che luccica“. Alle numerose soddisfazioni si sono, infatti, alternati anche molti sacrifici. Quanto alcuni incontri non del tutto piacevoli, spiega l’attrice.

E’ stato soltanto dopo una lunga riflessione che la soubrette ha iniziato a desiderare una vita più tranquilla. Nella quale poter dedicare maggior tempo ai suoi due figli, Marina e Niccolò, e ad i progetti lasciati fino a quel momento in disparte, con il compagno e marito dal 2005, l’ex calciatore e tecnico sportivo Fabio Bazzani.

“Non sono una casalinga disperata“, ammette con rassicurazione l’ex soubrette, immergendosi di volta in volta, a 360°, in un excursus sul suo travolgente passato.

Se dovesse citare i personaggi che hanno accompagnato gli anni sotto i riflettori, “l’elenco sarebbe lungo“. Fra questi, però, resterebbero sul podio delle sue preferenze: Max Pezzali, Amadeus e Fabio Fazio.

“Quando andavo al supermercato“, continua la Merz non senza un velo di sincera ironia che l’ha da sempre contraddistinta, spiega di aver notato una particolare meraviglia nello sguardo delle persone. Come se incredule pensassero “non fosse possibile“.

“Invece“, conclude la showgirl “mi divertivo a salutare confermando che non vivevo su un altro pianeta“. Un divertimento, quello della sua vita privata ad oggi, che grazie ad un producente mix di consapevolezza e nessun rimpianto, sarebbe altrettanto a paragonabile a quello che lei stessa definisce il momento clou della sua carriera. Ovvero, la sua partecipazione a “Sanremo Giovani“.