Il Volo: uno dei tre cantanti impegnato con una celebre conduttrice. La notizia che ha fatto il giro del web

Il Volo. Una famosa conduttrice avrebbe intrapreso una relazione con un membro del terzetto di tenori che ha stregato il mondo intero. Chi sono i protagonisti di questa storia?

Acclamati come delle rock star e vanto per l’Italia intera a livello internazionale. Sono i membri del trio di tenori de Il Volo; non ancora trent’enni hanno raggiunto traguardi professionali che molti non raggiungono nemmeno in una vita intera.

Hanno esordito da bambini nel contest musicale “Ti lascio una canzone”. Successivamente hanno trionfato al “Festival di Sanremo” nel 2015 con il brano “Grande amore”. Da lì in poi traguardi sempre più soddisfacenti: sono saliti sul podio dell’ “Eurovision Song Contest” nel medesimo anno, sono entrati nella top ten della classifica statunitense Billboard 200, hanno vinto sei Wind Music Awards e sono stati nominati due volte ai prestigiosi Latin Grammy Awards e tre volte ai World Music Awards.

Il Volo: curiosità sulla loro vita privata. Uno di loro è stato con una famosa presentatrice

Insieme ai successi è arrivata la fama e con essa anche l’interesse sulla vita privata dei tre giovani tenori de Il Volo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Sangiovanni proposta indecente a Soleil Sorge: aria di crisi con Giulia?

In particolare, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno apertamente parlato delle loro relazioni amorose senza remore. La discussione è stata abbastanza vivace in una puntata del talk show pomeridiano di Silvia Toffanin “Verissimo” su Canale 5, trasmessa pochi mesi fa.

I due cantanti si sono dichiarati impegnatissimi in quell’ocacsione. Ignazio Boschetto fa coppia fissa con una splendida ballerina brasiliana di 27 anni di nome con Ana Paula Guedes. Gianluca Ginoble, invece, sta con la modella Eleonora Venturini.

Cosa dire di Piero Barone? In passato ha avuto una relazione con Valentina Allegri. Il cognome vi dice qualcosa? Esatto, è la figlia dell’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, nonché ex compagni dell’attrice Ambra Angiolini.

Successivamente il settimanale Chi (diretto da Alfonso Signorini) lo ha paparazzato in compagnia di un noto volto del piccolo schermo. Si parla di Veronica Ruggeri, inviata e conduttrice de “Le Iene” insieme a Roberta Rei e Nina Palmieri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Alberto Matano, il matrimonio ed i figli: è tutto deciso. L’annuncio pieno di gioia

Il loro rapporto non sarebbe durato a lungo. La Ruggeri, infatti, ha ufficilizzato da tempo il suo legame con il collega Nicolò De Vitiis. Piero Barone sarebbe single al momento.