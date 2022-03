Alberto Matano non si nasconde più: dopo il coming out la verità raccontata senza filtri. Il matrimonio con il compagno al più presto

È uno dei volti più apprezzati e amati della televisione italiana. Bello e aitante, preparato e con anni di esperienza alle spalle, Alberto Matano ha trovato la sua casa a “La Vita in diretta”. Un momento d’oro per l’ex mezzobusto del Tg 1 che nella conduzione della nota trasmissione di approfondimento quotidiano di Rai 1 ha davvero svoltato la sua carriera.

Il pubblico lo ama e lo premia sugli ascolti. Su di lui impazza la curiosità ma il giornalista si tiene ben lontano dal gossip e dalle rivelazioni troppo intime che riguardano la sua vita privata. Non ha fatto mistero di essere innamorato ma è proprio sul chi che da tantissimo tempo impazzano le indiscrezioni e le supposizioni.

Di certo la sua esternazione in diretta sulla mancata approvazione del Ddl Zan, bocciato in Senato, lo scorso febbraio, è stata presa da tutti come un coming out. Matano ha parlato dell’odio che lui stesso ha subito e proprio questo tema a lui così caro gli ha fatto mettere da parte la sua riservatezza.

Alberto Matano, tutto sul suo compagno ed il matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stelle Del Web (@stelledelwebofficial)

Da quella esternazione in diretta Alberto Matano non si nasconde più e proprio al settimanale Sette ha ufficializzato il suo coming out ammettendo di avere da tempo un compagno. Sulla sua identità però nessun dettaglio continuando a mantenere la discrezione che da sempre lo ha contraddistinto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ilary Blasi in spiaggia con due uomini, la telefonata a Francesco: la sua reazione è sconvolgente – VIDEO

Ci ha pensato però Diva e Donna a spifferare tutto con tanto di foto. Il compagno del giornalista si chiamerebbe Roberto e avrebbe 55 anni, sei in più dell’affascinante conduttore de “La Vita in diretta”. Ecco che Matano sembra aver allentato la presa lasciandosi leggermente andare rispetto allo stretto riserbo mantenuto fino ad ora.

Del resto nella recente intervista ha detto chiaramente che il suo compagno lo fa stare bene e che entrambi desiderano ufficializzare la loro unione con il matrimonio. Quando e come?

Questo è troppo presto per dirlo ma di sicuro, come lui stesso aveva detto in una puntata di “Domenica In” del 2019 la sua testimone sarà la sua amica Mara Venier. Al Corriere della Sera Matano sul sì ha detto: “Lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”. Per le date? Teniamoci pronti: “magari senza far passare troppo tempo” ha svelato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Beatrice Borromeo in crisi con Casiraghi, si era consolata tra le braccia del suo ex: lui è famosissimo

E sui figli? Per il giornalista “ormai è tardi”, considerazione fatta soprattutto in relazione alla sua età e quella del compagno, non proprio giovanissimi.

COME ACCORCIARE I PANTALONI SENZA TAGLIARLI