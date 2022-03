Ilary Blasi in spiaggia con due uomini, la telefonata a Francesco: la sua reazione è sconvolgente – VIDEO

Ilary Blasi: il diverbio con Totti sulle vacanze. Lei prima si lamenta, poi si accontenta della nuova compagnia. Tutta la verità

Nessuna crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. È la stessa presentatrice de “L’Isola dei Famosi” che lo ha confermato domenica a “Verissimo”, nel salotto dell’amica Silvia Toffanin, dopo l’ennesima bufera mediatica che li ha travolti.

Solo una messa in scena, fatta anche male, sottolinea l’ex letterina, come una di quelle notizie che tornano ciclicamente. Lei e suo marito, del resto, non hanno nulla da spiegare a nessuno se non ai loro figli che ora che sono grandi si sono trovati travolti da notizie che li hanno confusi.

Ed ecco che sul web proprio su Ilary e Totti spuntano i video che nessuno forse si ricordava più o che i fan sfegatati non hanno mai dimenticato. La conduttrice tra due uomini in spiaggia e la telefonata epica al marito. Di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto.

Ilary Blasi e le vacanze con Totti: il VIDEO

Spopola su TikTok il video di Ilary Blasi che in spiaggia incontra Luca e Paolo, la famosissima ex coppia de “Le Iene” che con lei ha diviso la conduzione del programma di Italia 1 di Davide Parenti. Proprio di loro si accontenta per trascorrere le vacanze.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Il Volo, Piero Barone e la bellissima ex fidanzata che nessuno si aspetta: nome noto a tutti

“Anche voi in vacanza?” Gli chiede mentre i due si siedono al suo fianco. Annuiscono dicendo che hanno tutte le carte in regola. Cambio di scena ed Ilary si trova a parlare al telefono con il marito: “Ah Francé ma che vuol dire che hai gli allenamenti, anche d’estate? – reclama stufa la presentatrice – Ma che vuol dire che non hai altra scelta?” chiede al Pupone.

Ed è qui che intervengono Luca e Paolo urlando: “Francé vai tranquillo, ci pensamo noi! Tu non hai scelta ma noi sì! Mandace n’amica, magari più giovane!”. “Allora” reclama Ilary stizzita dall’affermazione poco carina.

Poi si gira verso i suoi amici ed esclama: “Ha attaccato!” riferendosi al marito che le ha chiuso il telefono in faccia. Luca, gustandosi il suo ghiacciolo e con la faccia soddisfatta chiude: “Ah che permaloso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Stefano De Martino, la dichiarazione d’amore è inaspettata: la FOTO finalmente ha confermato tutto

È stata questa la pubblicità della Vodafone che negli anni Duemila ha spopolato sul piccolo schermo, la ricordate? E proprio oggi che la storica coppia, considerata la numero uno a Roma, ha fatto parlare di sè, è stata ripescata e riproposta. In un attimo ha fatto il giro del web.

COME ACCORCIARE I PANTALONI SENZA TAGLIARLI