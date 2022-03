Il Volo, Piero Barone e l’ex fidanzata che nessuno si aspetta. Il cantante stava insieme alla figlia di un celebre personaggio: il nome noto a tutti

Talento prodigio del canto, affinato attraverso lezioni di canto seguite fin a bambino, Piero Barone esordisce solo sedicenne nel programma “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici.

È qui che conosce Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, con il quale compone il celebre gruppo “Il Volo“, che ottiene uno straordinario successo internazionale. Nel 2015 si classificano al terzo posto dell’Eurovision Song Contest con “Grande amore“, brano con il quale conquistano prima la vittoria del Festival di Sanremo.

Una musica che fonde perfettamente la lirica al pop, permettendo al classico di non discostarsi dal moderno, così da appassionare un vastissimo pubblico. Inarrestabile la loro carriera, ricca di incessanti impegni professionali che li conducono a girare l’Italia e il mondo. Sarebbe proprio la mancanza di tempo ad aver causato la rottura nella relazione d’amore più importante per Piero Barone.

Piero Barone: chi è l’ex fidanzata?

Bionda, bellissima e con un sorriso travolgente, l’ex fidanzata di Piero Barone si distingue anche per semplicità e simpatia. Una ragazza acqua e sapone, lontana dal mondo dei riflettori e dei social. Una caratteristica sorprendente considerando la giovane età, ma soprattutto la fama del suo cognome. Si tratta infatti di Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus, che è stata paparazzata con Piero Barone nel 2018.

Una storia che sembrava perfetta quella della giovane coppia molto affiatata, come dimostrano gli scatti circolati nel corso della loro relazione. Un sentimento che brillava nei loro occhi, e che purtroppo incontra poi la fine, per il dispiacere dei fan. È il 2019 quando annunciano la rottura, causata dai troppi impegni lavorativi del componente del famoso gruppo “Il Volo”, portandoli ad allontanarsi sempre più.

Ma Piero Barone, come specificato dalla stessa protagonista nel corso di un’intervista al programma “Le Iene”, era stato benevolmente accolto in famiglia, soprattutto da Massimiliano Allegri. Entrambi molto riservati, non hanno mai fornito ulteriori dettagli e non è mai trapelato un nuovo amore nella vita dell’amata ex coppia.