“Ballando con le stelle” pronto al cambiamento totale? Le anticipazioni spiazzano i fan della trasmissione di Milly Carlucii

I fan di Milly Carlucci sono in trepidazione per “Il Cantante Mascherato” e non vedono l’ora di capire chi si nasconda sotto le ultime maschere che non sono ancora state svelate. Ora l’attenzione è tutta rivolta verso questo nuovo programma della nota conduttrice che per il terzo anno consecutivo sta riscuotendo grande favore di pubblico.

Nel mentre però arrivano delle indiscrezioni sulla nuova edizione di “Ballando con le Stelle” che mettono in allerta i grandi fan del talent di Rai 1 e fanno insospettire. Cambiamenti ed incertezze spareggiano le carte. Cosa sta accadendo e Milly cosa ne pensa?

“Ballando con le stelle”: le anticipazioni

Manca ancora diverso tempo per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” eppure già da ora le prime indiscrezioni sono ghiotte. È Dagospia che lancia la bomba e parla di un totale cambio per la trasmissione di Milly Carlucci.

Sebbene i palinsesti Rai per il prossimo autunno non sono ancora stati pubblicati, il sito di Roberto D’Agostino anticipa che il talent potrebbe subire un cambio. Non andrebbe in onda in autunno come è accaduto negli ultimi anni ma slitterebbe al 2023.

Se così fosse ci sarebbe quasi un anno di assenza dagli schermi per Milly che dovrebbe “accontentarsi” di tornare in pista con i suoi ballerini nel febbraio del nuovo anno dopo la messa in onda di Sanremo ancora una volta condotta e diretta da Amadeus.

Ma perché tutto questo? Per via dei Mondiali di calcio che si svolgeranno a novembre in Qatar. Un evento da sempre seguito dalla Rai e che rivoluziona non poco i palinsesti. Tra quelli che ne subiranno le conseguenze dovrebbe esserci anche “Ballando con le Stelle”.

Ma questo non è tutto. Anche la giuria potrebbe subire dei cambiamenti. Secondo alcune indiscrezioni, direttamente dal palco potrebbe arrivare Simone Di Pasquale che nell’edizione che da poco si è conclusa ha comunicato la sua volontà di abbandonare il corpo dei professionisti.

E così proprio lui potrebbe affiancare Carolyn Smith nella giuria in veste di esperto. Su questa ipotesi si è espresso Paolo Belli che ha sottolineato che nessuno meglio di lui potrebbe fare il giudice, una figura perfetta per la giuria.

