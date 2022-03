Sabrina Ferilli, dieci anni fa la pesantissima insinuazione sul suo conto: “siamo stati insieme, lei era sposata”

Sulla propria vita privata, Sabrina Ferilli ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo. La bellissima attrice, classe 1964, ha avuto due matrimoni. Il primo, non andato a buon fine, con l’avvocato Andrea Perone; il secondo, che tuttora prosegue, con il dirigente Flavio Cattaneo.

Con quest’ultimo, la Ferilli si è unita in matrimonio nel 2011. Eppure, appena un anno dopo esser convolata a nozze, Sabrina si lasciò travolgere da una passione extraconiugale di cui parlarono tutti i giornali.

Lui era un collega di lavoro all’epoca sulla cresta dell’onda, che assieme all’attrice aveva recitato nella miniserie “Né con te né senza di te“. Quello che aveva rivelato ai microfoni di “Verissimo” fu una vera e propria macchia nella carriera della Ferilli: ve ne sveliamo i dettagli.

Sabrina Ferilli nell’occhio del ciclone: “siamo stati insieme, lei era sposata”

L’attore con cui Sabrina Ferilli si sarebbe abbandonata alla passione è il bellissimo Francesco Testi. I fatti risalgono al 2012, anno in cui i due colleghi si conobbero sul set di “Né con te né senza di te“, miniserie trasmessa su Rai 1. All’epoca, i giornali immortalarono i due in atteggiamenti più che intimi, con tanto di baci scambiati lontani da occhi indiscreti.

Se l’attrice aveva negato il tutto, arrivando persino ad accusare Testi di essere in realtà omosessuale, quest’ultimo non si era affatto tirato indietro dal raccontare la propria versione dei fatti. Durante una puntata di “Verissimo”, il protagonista delle fiction targate Ares era intervenuto per dire la sua sulla questione.

“Io e Sabrina abbiamo avuto una relazione, lei era impegnata ma io mi sono fatto avanti comunque“: queste erano state le spiegazioni che Francesco Testi aveva fornito a Silvia Toffanin. L’attore, deluso dal comportamento della collega e dal fatto che quest’ultima avesse negato la relazione, non aveva mancato di esternare tutto il proprio rammarico.

Probabilmente, la Ferilli si era semplicemente ritrovata a dover gestire un problema più grande di lei. D’altronde, l’attrice era sposata da appena un anno con Flavio Cattaneo, il quale, nonostante la bufera mediatica che lo aveva travolto, non lasciò mai la moglie da sola.