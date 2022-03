Raffella Fico è seguitissima sui social e sono tantissimi i fan che ogni giorno lasciano sotto le sue foto commenti e apprezzamenti.

É stato il Grande Fratello Vip del 2008 a renderla nota a tutto il pubblico italiano, una giovanissima Raffaella alle prese con il mondo dello spettacolo. Bella e spigliata ha da subito rubato il cuore di tutti, diventando una modella affermata.

La storia d’amore con Mario Balotelli l’ha per molto tempo messa al centro del Gossip, i due hanno avuto una bimba ma la relazione non è andata a buon fine e le loro strade si sono divise. Raffaella ha raccontato del rapporto che lega la figlia al papà, parlando di un legame molto forte. Balotelli stravede per la piccola e questo basta per renderla una mamma felice. Quest’anno la Fico è stata dopo tanti anni di nuovo tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip ma la sua permanenza in casa è stata più breve del previsto visto che dopo le nomination iniziali, ha dovuto lasciare il programma.

Raffaella Fico innamorata e felice al fianco di Piero Neri

Durante la sua partecipazione al GF, sulla casa è arrivato un aereo proprio dedicato a Raffaella da parte del suo nuovo amore. Si chiama Pietro Neri ed è un imprenditore importante lontano dal mondo dello spettacolo e nonostante Alfonso Signorini, durante i confessionali ha provato più volte a ricevere quante più informazioni possibili, Raffaella ha sempre tenuto la privacy su questa storia rispettando la volontà del suo compagno.

Raffaella Fico è una donna dalla bellezza mozzafiato come traspare dalle sue foto ed anche nelle trasmissioni a cui partecipa. La storia finita male con Balotelli l’ha resa molto diffidente nei confronti dell’amore ma l’arrivo di quest’uomo che le sta regalando tanta felicità, è un toccasana per le sue ferite. Raffaella si sta concedendo qualche giorno di relax a Napoli, nella città dove è nata e cresciuta, postando poche foto su Instagram, perché come abbiamo imparato nel tempo, la modella non è una di quelle che condivide ogni singola cosa sui social, ma riserva per se stessa i momenti felici vissuti con il suo nuovo amore.

