Ricette di primavera: i piatti più succulenti per assaporare la bella stagione

Ci siamo, è primavera anche a tavola. Siamo entrati nel vivo della bella stagione e la voglia di piatti freschi e ricchi di gusto. Ecco alcune proposte che ti piaceranno un sacco.

Profumi, colori, sapori, la bella stagione è una boccata d’aria fresca. Il sole inizia a riscaldare le giornate che diventano sempre più lunghe, la natura si risveglia e con essa anche il nostro gusto. La voglia di mangiare piatti salutari e freschi è sempre più forte, per cui oggi vi proponiamo alcune versioni di pietanze di stagione.

In questo periodo sono in voga le zucchine, le fragole, i carciofi, i cipollotti, le patatine novelle, le insalatine, gli agretti, i piselli freschi e gli asparagi. C’è davvero l’imbarazzo della scelta per tutti i gusti e tutti i palati. Oltre alla casa facciamo le pulizie di primavera anche a tavola, con piatti saporiti, colorati e divertenti.

Un pranzo completo che sa di primavera

Antipasto. Involtini di zucchine e caprino

Per questo piatto veloce ma gustoso ci occorrono: olio extravergine di oliva – sale q.b. – pepe macinato q.b. – 100 gr di formaggio caprino (o quello che preferite) – 2 zucchine grosse e verdi – qualche fogliolina di menta se vi piace.

Lavate le zucchine e togliete le estremità, tagliate in modo sottile le fette per la lunghezza. Grigliate le zucchine, max 3 min per lato. Nel frattempo lavorate il formaggio con una forchetta, aggiungendo il pepe e se vi piace la menta spezzettata. Fate raffreddare le zucchine, salate e spalmate il formaggio su ogni fetta. Arrotolate e servite.

Primo piatto. Pasta con piselli e pancetta.

Per questa ricetta ci occorrono: olio extravergine di oliva – sale q.b. – pepe macinato – 200 gr di pancetta – 1 cipollotto – 250 gr di piselli freschi novelli – 300 gr di pasta corta.

Sgranate i piselli. In una pentola antiaderente mettete l’olio, il cipollotto e fate rosolare, aggiungere la pancetta e dopo qualche minuto una parte di piselli, irrorate con acqua bollente, salate e pepate. Fate cuocere almeno 30 min. In un’altra pentola lessate i piselli in acqua salata, quando saranno cotti, scolateli e frullateli, aggiungeteli al composto con la pancetta. Calate la pasta e cuocere come un risotto.

Secondo: Carciofi con patate al forno e coniglio in porchetta.

Ingredienti: 1 kg di patatine novelle – 5 carciofi – 300 gr di coniglio a pezzi – 200 gr di pancetta tagliata sottile – olio extravergine di oliva – sale q.b. – pepe q.b. – aglio – vino bianco 1 bicchiere – rosmarino q.b.

Procedimento: lavate ed asciugate le patate, pulite i carciofi e lasciateli un pò in acqua fredda con succo di limone. In una pirofila adagiate le patate e i carciofi, condite con sale e pepe, infornate a 180° per 40 min.

In una padella mettete l’aglio e l’olio, fate soffriggere, mettete a rosolare il coniglio precedentemente arrotolato con la pancetta, sfumate con il vino bianco ed aggiungete il rosmarino. Ultimate la cottura ed impiattate.