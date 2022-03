Ilary Blasi ed il ricorso alla chirurgia. Ecco cosa la conduttrice ha rifatto e le cifre record spese per gli interventi di bellezza

Ilary Blasi è tornata ieri sera, più scoppiettante che mai, al timone de “L’Isola dei Famosi”. Apertura con il botto per la primissima puntata dell’edizione 2022 da parte della moglie di Totti che con il suo look ha già fatto parlare tutti. In studio Nicola Savino l’ha definito “un po’ tra Moira degli elefanti e Cicciolina” con la conduttrice che ha subito precisato: “È una citazione, un omaggio”.

Ilary che esce dalla tempesta mediatica che l’ha travolta per la presunta crisi, con tanto di tradimento, con suo marito Francesco Totti, ha sfoggiato un fisico perfetto.

D’altronde lo ha specificato a “Verissimo” con la sua amica Silvia Toffanin, si tratta solo di un gossip costruito anche male per far parlare e dare del materiale in pasto ai leoni da tastiera. C’è da dire però che molti hanno notato l’eccessivo cambiamento della conduttrice. Ecco che sul web si scatena il prima ed il dopo la chirurgia prendendo di mira la Blasi.

Ilary Blasi: prima e dopo la chirurgia

Ma quanto è cambiata la Blasi in questi anni? Beato il chirurgo che sicuro ora fa la bella vita dopo tutto quello che avrà speso 😂😂 pic.twitter.com/BuldDxwFAn — callmegin (@Gossip14378601) March 20, 2022

Ilary Blasi da sempre bellissima ed in gran forma, ma per il web non è tutto merito di madre natura. Del resto i confronti che girano in rete sul volto, e non solo, della bella conduttrice dagli esordi ad oggi mostrano un viso decisamente rimodellato.

A quanto pare la moglie di Totti ha ceduto più volte al bisturi facendosi aiutare per limare i segni del tempo e migliorare le imperfezioni che non le piacevano. Ma cosa ha rifatto Ilary Blasi e soprattutto quanto ha speso dal chirurgo plastico?

Le labbra sono state amabilmente ritoccate per renderle più carnose ma anche voluminose. Il cambiamento è evidente come anche per gli zigomi molto più gonfi e accentuati.

Secondo gli occhi più clinici, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” avrebbe anche ritoccato seno e naso. Ecco che i curiosi del web hanno cercato di capire quanto abbia speso la moglie del Pupone per andare dal chirurgo.

Lei certo non ha bisogno di mettere da parte alcuni risparmi per concedersi questi regali estetici ma la somma, in ogni caso, non è poca. Partendo dal filler alle labbra che è l’intervento meno costoso per arrivare alla mastoplastica additiva, il più caro, secondo le stime del web Ilary avrebbe speso circa 15 mila euro dal chirurgo plastico.

