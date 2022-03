Fedez e il nuovo messaggio dopo la brutta notizia: “Io e quel tumore scoperto nel 2015”

Fedez, dopo la brutta notizia arriva il messaggio commovente che non ci saremmo mai aspettati: “io e quel tumore scoperto nel 2015”

Negli ultimi giorni, gli utenti dei social non fanno altro che controllare il profilo ufficiale di Fedez, nella speranza di scoprire qualcosa di più sulle condizioni di salute del rapper. Dopo l’annuncio reso pubblico durante la giornata di venerdì, tutti i riflettori sono puntati sul marito di Chiara Ferragni.

L’amatissimo cantante, a cui è stato diagnosticato un problema di salute che parrebbe preoccuparlo parecchio, si è mostrato ai followers in tutta la propria fragilità. Fedez, che attende di incominciare un percorso di cura, ha ricevuto nell’immediato messaggi di supporto da svariati colleghi.

L’ultimo, in ordine di tempo, è quello fattogli recapitare da una donna molto amata dal pubblico italiano, che all’apparenza non avrebbe nessun tipo di rapporto con l’artista. Le parole che quest’ultima gli ha tributato sono davvero commoventi.

Fedez, il messaggio commovente di Carolyn Smith: “Io e quel tumore scoperto nel 2015”

Tra i tanti personaggi che hanno voluto far arrivare un messaggio di solidarietà al cantante Fedez c’è anche l’amatissima Carolyn Smith. Quest’ultima, celebre nel ruolo di presidentessa di giuria a “Ballando con le Stelle”, comprende più di ogni altro il dolore attraversato dal rapper e dai suoi familiari.

Tramite un video postato attraverso la piattaforma di Instagram, la Smith ha voluto trasmettere tutta la propria forza al giovanissimo cantante, papà di due splendidi figli. “Non lo conosco di persona ma so cosa sta provando“, ha esordito la Smith, che da diversi anni combatte contro un tumore al seno che non sembra proprio volerla lasciare in pace.

Carolyn, che ha elogiato l’efficienza del sistema sanitario italiano, ha spronato Fedez ad aver fiducia nei medici, che a detta della giurata sono la sua unica via di salvezza. “Combatti con positività” – ha proseguito la ballerina – “Io combatto dal 2015 e lo faccio fino in fondo“.

Parole, quelle della giurata di “Ballando”, che saranno sicuramente arrivate dritte al cuore del cantante. Tutto il mondo dello spettacolo, stando alle testimonianze, si sta stringendo attorno al rapper più apprezzato d’Italia, in un commovente e simbolico abbraccio virtuale.