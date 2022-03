Amadeus si sbottona davanti a tutto il pubblico: “l’ho vissuto anche io, ero bambino”

Amadeus si sbottona davanti al pubblico dei “Soliti Ignoti”: la confessione del conduttore arriva proprio durante la diretta

Edoardo Pesce ed Alessandro Roja sono i nomi dei concorrenti che quest’oggi, lunedì 21 marzo, hanno partecipato al celebre gioco televisivo di Rai 1. Un’accoppiata che molti di voi conosceranno grazie alla serie televisiva “Romanzo Criminale“.

Roja e Pesce, rispettivamente nei panni del Dandi e di Ruggero Buffoni, sono amici fin dal lontano 2008, anno di distribuzione della prima stagione della serie. Ai “Soliti Ignoti”, i due hanno dimostrato di non aver perso l’affiatamento e la complicità che li ha sempre legati.

Gli attori, prima dell’inizio del gioco, hanno avuto modo di presentare il loro ultimo lavoro: si tratta del remake del celeberrimo “Altrimenti ci arrabbiamo“, in cui ricoprono il ruolo di protagonisti. Il conduttore Amadeus, sopraffatto dai ricordi, si è lasciato andare ad una confessione inaspettata, che non ha mancato di stupire il pubblico di Rai 1.

Soliti Ignoti, Amadeus si sbottona davanti a tutti: “l’ho vissuto anche io, ero bambino”

“Altrimenti ci arrabbiamo“, celeberrima pellicola interpretata da Bud Spencer e Terence Hill, verrà distribuita al cinema il prossimo 23 marzo, nel remake interpretato da Edoardo Pesce e Alessandro Roja. I due attori, che si sono ritrovati a distanza di dieci anni dalla conclusione di “Romanzo criminale“, hanno presenziato alla puntata dei “Soliti Ignoti” con lo scopo di presentare il film.

“È un omaggio a due giganti della generazione precedente con cui siamo cresciuti“, ha spiegato Roja, che nel film interpreta Terence Hill. Edoardo Pesce, sulla scia del collega, ha sottolineato il debito che lui stesso – al pari di molti altri volti del settore – ha con il formidabile duo: “veniamo tutti da lì“.

Amadeus, lasciatosi sopraffare dai ricordi, non si è trattenuto dal rievocare gli anni della propria infanzia, quando guardare i film di Bud Spencer e Terence Hill era letteralmente un must. “Da bambino ho vissuto anche io quell’epoca” – ha spiegato il conduttore, non nascondendo l’emozione – “Rimanevamo tutti ipnotizzati dalle loro scazzottate“.

Un’eredità, quella di Bud Spencer e Terence Hill, che Pesce e Roja hanno tentato di far rivivere all’interno del remake. Amadeus, più che entusiasta del progetto, non vede l’ora di recarsi al cinema per poter ammirare il lavoro svolto dai due attori.