Chanel Totti, la reazione all’intervista di mamma Ilary è inaspettata: arriva la risposta sulle recenti vicissitudini attraversate dalla famiglia

Un’intervista che è servita a mettere un punto ai rumors che proliferavano da svariate settimane. Ilary Blasi, recentemente ospite di “Verissimo”, si è ferocemente scagliata contro le testate giornalistiche che hanno lanciato lo scoop della sua presunta crisi coniugale, senza prima verificarne la veridicità.

Un caos mediatico che ha travolto non solo la coppia formata da Francesco e Ilary, ma anche i figli, specialmente i maggior Cristian e Chanel. Dopo la puntata andata in onda a “Verissimo” sabato 19 marzo, erano in molti ad attendere una reazione da parte dei due, in particolare di Chanel, che sembra essere la più attiva sui social. Di fatto, il comportamento della 14enne è di per sé una risposta più che lampante…

Chanel Totti, la reazione all’intervista di Ilary è inaspettata: ha sconvolto tutti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci saluta la primavera in intimo: “Patrimonio dell’UNESCO” – FOTO

Di fronte all’intervista rilasciata dalla mamma ai microfoni di “Verissimo”, la giovanissima Chanel ha scelto di non reagire. Risale allo scorso 7 marzo, infatti, l’ultimo video di TikTok della 14enne, che a partire da quella data ha deciso di interrompere le proprie pubblicazioni social.

Un gesto che potrebbe avere lo scopo di allentare la tensione creatasi sulla famiglia Totti, colpita da una bomba mediatica senza precedenti. La stessa Ilary Blasi, confidandosi con Silvia Toffanin, ha espresso la propria rabbia nei confronti dei giornali, che a detta della conduttrice avrebbero “dato la notizia come se fosse certa“.

Il primo pensiero dei coniugi Totti è andato ovviamente ai due figli maggiori, Cristian e Chanel, che non si erano mai ritrovati ad affrontare una situazione di questo tipo. Nei loro riguardi, la Blasi ha sempre tenuto un atteggiamento di condivisione e di apertura, pur cercando di proteggerli dalle insidie del mondo dello spettacolo.

“Ho spiegato loro che in 20 anni di matrimonio questa cosa è sempre accaduta“, ha detto la conduttrice all’amica Silvia Toffanin. Chanel e Cristian, messi al corrente di tutto dai loro stessi genitori, hanno potuto difendersi nella piena consapevolezza di come stessero andando realmente le cose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Roger Balduino chi è? Tutto sul modello dell’Isola dei Famosi

Per Ilary, questa brutta parentesi sembra ormai essersi conclusa. La presentatrice, al timone de “L’Isola dei Famosi”, non mancherà di lasciarsi distrarre e trascinare dalla nuova edizione del format.