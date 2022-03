Roger Balduino chi è? Tutto sul modello dell’Isola dei Famosi

Roger Balduino è uno dei naufraghi che partirà per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. I concorrenti di Ilary Blasi sono pronti a cominciare

Lo scorso anno abbiamo visto Awed trionfare alla prima edizione de l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Il YouTuber ha conquistato questo traguardo dopo settimana di sofferenza, patendo la fame, il freddo la notte e la paura per gli insetti. A distanza di un anno dall’inizio di una edizione che ha fatto impazzire i telespettatori, sta per cominciarne un’altra.

Tra i tanti concorrenti che prenderanno parte a questa edizione, c’è Roger Balduino. Non è molto conosciuto, ma d’altronde ci sono molti volti poco noti che avranno modo di farsi conoscere dal pubblico italiano. Per molti questo programma è stato un trampolino di lancio e potrà esserlo anche per altri pure quest’anno con questa nuovissima edizione.

Roger Balduino: chi è il nuovo concorrente de l’Isola dei Famosi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> La Santachè nel mirino della Lucarelli: “In pena per il caro bollette col pellicciotto e la Kelly da 6000 euro in su”

Roger Balduino è nato ad Erechim, in Brasile, nel 1992. Da poco ha compiuto 30 anni. Di lui sappiamo che ha un fratello minore e ha tantissime passioni, tra cui lo sport e il surf.

Roger è diventato famoso quando anni fa ha deciso di lasciare il Brasile, il suo Paese d’origine, per trasferirsi nel nostro: con più precisione a Milano. Quando è giunto nel capoluogo lombardo ha cominciato in maniera ufficiale la sua carriera da modello. Qui ha iniziato a partecipare a campagne pubblicitarie di fama internazionale, sfilando per numerosissimi brand. In poco tempo, il suo nome è diventato piuttosto noto.

Nel 2022 è arrivata l’opportunità televisiva più inaspettata ma più attesa: l’Isola dei Famosi. Questa sera, vedremo Roger partire insieme ai suoi compagni per questa magica esperienza che gli darà modo di farsi conoscere da noi del pubblico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Eros Ramazzotti, il nuovo amore della sua ex moglie esce allo scoperto: la reazione…

Non ci resta che attendere la primissima puntata che andrà in onda questa sera su Canale Cinque: c’è sempre più attesa ma soprattutto tanta curiosità.