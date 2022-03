Daniela Santachè è una donna in carriera, innamorata della sua professione continua negli anni a dimostrare fedeltà per l’amore del popolo.

Una vita dedicata alla politica, la Santachè è un’imprenditrice importante e Senatrice della Repubblica per Fratelli d’Italia. La laurea in scienze politiche hanno fatto di lei una donna appassionata nel settore rendendola in ogni esperienza vissuta, una figura importante nel suo campo.

In una foto postata sul suo Instagram, la Senatrice si è mostrata al pubblico con un completo molto sensuale rosso aderente e pratico per una bella passeggiata sulla spiaggia. Piedi nudi e occhiali da sole, per viversi al meglio una meravigliosa giornata d’amore. Instagram permette una condivisione e interconnessione attiva tra i personaggi famosi ed il popolo e questo è per entrambi una fonte d’arricchimento continua in quanto è importante permettere all’uomo “comune” di assistere alle esperienze di vita professionale e soprattutto personale di coloro che fanno parte come la Santachè, della nostra vita.

Daniela Santachè criticata da Selvaggia Lucarelli, il commento aspro e diretto

In un commento la giornalista Selvaggia Lucarelli, ha stuzzicato la senatrice di Fratelli d’Italia: “Adorabile la Santachè in pena per il caro bollette”, ha scritto su twitter con il suo solito fare sarcastico.

La giornalista ha espresso la sua in merito a come la Santachè si dimostri solidale nei confronti del popolo e delle difficoltà da affrontare ma in maniera contrastante vive una vita di lusso. Nel messaggio infatti, la frase continuava dicendo che se pur vero che la Senatrice si dimostri in pena per l’aumento delle bollette, lo fa con una borsa importante ed un pellicciotto costosissimo. Come è noto a tutti, Selvaggia Lucarelli spara a zero su chiunque e per quanto si possa non condividere il suo modo diretto e poco velato, esprime il suo pensiero senza troppi giri di parole. Ad ogni modo, la Santachè continua a postare sul suo profilo Instagram foto che la ritraggono in momenti personali ma anche legati alla sua professione, dimostrando a suo modo di essere vicina al popolo per tutte le necessità che ci sono e che arriveranno nel corso del tempo.

