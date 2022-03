Deny K in esclusiva a Yeslife: “Con Jasmine è stato diverso”

Intervista esclusiva a Deny K, ecco cosa ci ha raccontato il cantante riguardo alla collaborazione con Jasmine Carrisi

Deny k è la nuova star del reggaeton, la sua musica fa ballare e scatenare anche i più timidi. Seguito da quasi venticinquemila follower su Instagram, il cantante sta coronando il suo sogno: farsi conoscere a livello internazionale.

Il suo ultimo brano? Stikide in collaborazione con Kiko El Crazy e Jasmine Carrisi. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Mr Deny lo ha raccontato a noi di Yeslife.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Jasmine Carrisi si racconta a Yeslife: la dichiarazione a Mamma Loredana e papà Al Bano e il suo nuovo progetto…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Enrico Beruschi si racconta a Yeslife: “La cosa che mi ha fatto svoltare”

Deny k, Kiko El Crazy e Jasmine Carrisi, un nuovo trio. Come nasce la collaborazione?

Io e Kiko ci conosciamo da ormai due anni, perché avevamo lavorato insieme per due canzoni, quindi al momento che ho avuto il beat di Stikide immediatamente mi è venuto in mente Kiko. Gli abbiamo mandato la proposta ed ha accettato subito il feat perché gli piace il mio modo di lavorare e in ricordo del feeling che avevamo creato due anni prima. Con jasmine, che è stata proposta all’etichetta da Antonio Bardini, invece è stato particolare perché avevo visto le sue canzoni “In the voice senior” e i video musicali che stava producendo, quindi ho parlato con il mio team di Techpro e con il mio manager Joe, abbiamo anche in questo caso mandato la proposta immediatamente a Jasmine, le è piaciuto il pezzo ed ha accettato di far parte di Stikide. Poi sono partito per Cellino San Marco nello studio musicale del maestro Al Bano e abbiamo registrato il pezzo.

Avete già in mente un altro lavoro insieme?

Abbiamo molti lavori in mente e molti feat con altri artisti internazionali ma non si sa mai, forse un domani nascerà un’altra collaborazione insieme.

Stikide è un brano

E’ un brano che nasce con l’obiettivo di portare un altro vocabolario musicale, di solito le canzoni latine e spagnole hanno i tipici titoli di copertina: corazon,amor ecc… con Stikide ho voluto coniare una nuova parola che significa “Oggi voglio divertirmi e non voglio pensare a nient’altro ”, oggi sto in mood Stikide.

Una ripartenza per tutti, un messaggio per i fan?

Questo fine settimana stiamo tutti Stikide, grazie a tutte le persone che stanno supportando Stikide e alle persone che lo stanno condividendo, continuerò a portarvi il meglio di me in ogni progetto.

Che cos’è per te la musica?

Per me la musica è vita ed è la mia passione, non smetterò mai di fare quello che mi piace, sono molto felice che la gente supporta la mia musica e la mia arte ed è bello ricevere ogni giorno messaggi da persone di altre lingue e paesi che ti danno affetto e sostengono.

Com’è nata la passione?

Sin da piccolo mi è sempre piaciuta la musica, già dalla prima elementare mi piaceva cantare e scrivere poesie e questa cosa con il tempo si è sviluppata pian piano.

Progetti futuri?

Abbiamo tanti progetti in mente e sul tavolo già progetti internazionali che abbiamo lavorato per portare nuove proposte musicali sia al pubblico latino che al pubblico italiano.

BEATRICE MANOCCHIO