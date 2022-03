Giovanna ed il no pesantissimo per Amadeus: “Ero molto diffidente”

Giovanna Civitillo si racconta e svela il suo primo no nei confronti del marito Amadeus. È stato un colpo basso, ecco perché

Giovanna e Amadeus sono una delle coppie più ammirate della televisione. Ricercatissimi, vivono il loro amore lontano dalle telecamere seppur questo amore sia nato proprio in tv, vent’anni fa con “L’Eredità”. Oggi a distanza di anni i due sono tornati insieme sul piccolo schermo, lavorando fianco a fianco in “Affari tuoi – Formato famiglia”.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, eppure loro due sono più felici ed innamorati che mai. Giovanna ha realizzato tutti i suoi sogni, da quelli professionali ballando nei corpi di ballo dei programmi più importanti della tv fino alla costruzione di una meravigliosa famiglia, con il suo Ama ed il loro bambino José Alberto.

C’è però una cosa che forse non tutti sanno. Un no da parte di Giovanna molto pesante e che solo adesso è uscito fuori.

Giovanna respinge Amadeus: rifiuto epico

Giovanna e Amadeus sono una delle coppie del mondo dello spettacolo che non ama molto raccontarsi. Lo fanno davvero raramente. Solo qualche giorno fa un’eccezione fatta da parte della Civitillo che ha accettato l’invito di Maurizio Costanzo nella sua trasmissione di Rai 1 in onda dopo la mezzanotte “S’è fatta notte”.

La moglie del noto conduttore ha parlato di come sia nata la loro storia d’amore e di come lei si è subito accorta degli sguardi speciali che Amadeus le riservava. Ha raccontato che il direttore artistico di Sanremo l’ha corteggiata tantissimo ma lei all’inizio era “molto diffidente, non mi fidavo” ha rivelato da Costanzo.

È stata proprio la diffidenza, però, che ha incuriosito ancora di più Amadeus che ha insistito per uscire con Giovanna fino a quando lei ha “ceduto” e ha detto sì per un caffè.

“In macchina lui ci ha provato subito e io ho detto no, no. Poi ci siamo rivisti e al secondo appuntamento c’è stato il primo bacio e la scintilla”. Proprio da lì, ha sottolineato la Civitillo, è nata la loro bellissima storia d’amore, la più bella che lei potesse desiderare.