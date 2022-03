Bianca Guaccero è un’attrice italiana molto amata, ricordiamo una meravigliosa Carolina Scapece nella serie di successo, Capri.

Bianca negli anni ha dimostrato di avere svariati talenti: dalla recitazione, al canto alla spiccata dialettica che le ha permesso di diventare una conduttrice affermata. Un’artista a tutto tondo, in grado di affrontare qualsiasi sfida.

Sono quattro anni in cui Bianca conduce con successo il programma Rai “Detto Fatto”, arrivata come sostituta di Caterina Balivo, l’attrice pugliese ha messo insieme tutte le sue forze per essere all’altezza di questo ruolo. Tutti gli appassionati del format, saranno d’accordo su quanto la Guaccero sia stata in questi anni una professionista capace di gestire qualsiasi situazione e dimostrando grande empatia con tutti gli ospiti presenti durante le puntate. Nonostante tutto questo impegno però, non sempre il riscontro è stato quello desiderato, gli ascolti hanno in diversi momenti, messo alla luce della produzione un numero troppo basso per quelle che sono le aspettative.

Bianca Guaccero sarà sostituita? Arrivano per lei nuove occasioni

Se in un primo momento si vociferava che il programma sarebbe stato proprio chiuso, dopo qualche attenta analisi, la produzione ha deciso di sostituire Bianca e trovare una conduttrice in grado di sollevare gli ascolti.

I nomi delle possibili sostitute non sono ancora stati annunciati ai telespettatori ma la Guaccero ci ha tenuto ad ogni modo a condividere un post di ringraziamento su Instagram per tutti i fan che da anni seguono con amore il programma. Una nuova proposta ad ogni modo, sembra stia bussando alla porta di Bianca. Probabilmente la conduttrice sarà tra le prossime partecipanti a “Ballando con le Stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci al quale la Guaccero è particolarmente affezionata vista la sua passione per il ballo. Bisognerà attendere le prossime settimane, per conoscere chi sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto, ringraziando per adesso la bravura e la professionalità di Bianca, una donna dalle mille qualità.

