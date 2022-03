Paola Cortellesi si confessa: a cuore aperto sull’educazione dei figli. Ecco le parole che non avresti mai immaginato di sentire

Sono una delle coppie più belle e brave del nostro cinema ma in molti, forse non lo sanno. Parliamo di Riccardo Milani, regista tra i più noti del panorama cinematografico attuale che ha appena lanciato “Corro da te” con Favino e la Leone, e Paola Cortellesi, artista poliedrica apprezzatissima tanto sul grande che sul piccolo schermo.

Tutti ricordano la Cortellesi in Come un gatto in tangenziale, sapete che a dirigerla era proprio suo marito e che quel ruolo lo hanno ideato insieme? Tanto talentuosi quanto riservati, i due non amano la mondanità.

Si sono conosciuti nel 2003 proprio su un set cinematografico e hanno detto sì, con rito civile, nel 2011. Due anni più tardi è arrivata la loro piccola, Laura. Cosa ne pensa la Cortellesi dei figli? La rivelazione è forte.

Paola Cortellesi e l’educazione dei figli

Paola Cortellesi tempo fa si è raccontata a Grazia ripercorrendo la sua infanzia e la sua adolescenza. Si è descritta come una ragazza un po’ ribelle, “terribile” che contestava i genitori, i professori e la società ricordando quei tempi in cui, sottolinea, “il dialogo fra adulti e ragazzi era limitato e noi giovani incassavamo anche tanti bei no”.

Oggi invece è una donna affermata, moglie e mamma di Laura. La sua piccola l’ha cambiata molto, non solo dal punto di vista del carattere ma anche facendole rivedere le priorità della vita. Al primo posto, prima c’era il lavoro, adesso c’è invece lei. Una cosa naturale e normale che succede a tutte le mamme, ha aggiunto l’attrice.

E ricordando quando lei era figlia, spiega che se a scuola qualcosa andava male i suoi genitori si schieravano automaticamente con gli insegnanti. Oggi, invece, accade il contrario: le mamme ed i papà danno ragione ai figli senza capire ed indagare.

In questo modo, dice la Cortellesi, non è possibile portare avanti un progetto educativo: “Quando sei troppo permissivo – ha concluso – i figli ti mangiano la vita”