Beatrice Borromeo è una delle reali monegasche più amate, conosciuta per la sua eleganza innata. Dopo l’incontro con Pierre Casiraghi la sua vita si è trasformata molto: una confessione dal passato lascia senza fiato.

Dal fascino intramontabile e dall’eleganza innata. Beatrice Borromeo, 36 anni, è una delle reali più amate: il suo stile sempre impeccabile, la sua carriera, tra giornalismo e moda, e il suo matrimonio con Pierre Casiraghi l’hanno resa conosciuta in tutto il mondo.

Appartenente a una delle famiglie più illustri d’Italia, nel Bel Paese è diventata nota per il suo lavoro da giornalista: nel tempo ha collaborato per importanti testate e preso parte al format di Michele Santoro “Anno Zero”.

Dal 2015 è sposata con il figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, con cui ha dato alla luce Stefano e Francesco.

Imprenditore di successo, Pierre e la moglie durante la pandemia si sono trasferiti nel sud della campagna francese dove hanno potuto assaporare il contatto con la natura, per poi ritornare agli impegni ufficiali. Di recente la coppia ha presidiato durante le sfilate dell’alta moda di Parigi, mostrando un’eleganza incredibile: sia Pier che Beatrice sono testimonial di Dior.

L’incontro con il reale monegasco ha svoltato la vita della 36enne che tuttavia ha confessato come il momento più bello della sua esistenza risalga ad anni prima.

Beatrice Borromeo stupisce, ricordo incancellabile

Beatrice Borromeo ha confidato a Fedez l’esperienza più bella della sua vita. La reale è stata infatti ospite del podcast del rapper tempo fa: si tratta del format “Muschio Selvaggio” creato dall’artista meneghino con l’amico e youtuber Louis.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Nunzia De Girolamo, bellezza senza precedenti: sul divano la la vera sensualità. Che spettacolo – FOTO

Tra i tanti ospiti che hanno presto parte all’amata trasmissione c’è anche la 36enne che si è lasciata andare a una lunga chiacchierata raccontando molto di sé, durante il 22esimo episodio, a lei dedicato. Dalla vita reale, al passato nel giornalismo, alle sua attività di produttrice di documentari, ha rivelato una confessione inaspettata.

Si è trattato di parole legate al momento più bello della sua vita. Il momento risalente ai tempi in cui studiava: con due lauree alle spalle, in particolare i mesi vissuti a New York per conseguire un master in politica internazionale, previsto per lavoratori, le sono rimasti nel cuore.

“I novi mesi più divertenti della mia vita. Uscivo tutte le sere, New York è così”, la confessione della reale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Marica Pellegrinelli ha dimenticato Eros con LUI, la reazione del cantante è sconvolgente

Oltre a questo è proprio lì che ha raccolto importanti contatti per la sua carriera nel mondo del giornalismo. Alla rivelazione Louis ha concordato come anche lui desideri vivere nella Grande Mela, città amata in tutto il mondo.