La modella dopo la fine della relazione con il cantante sembra aver finalmente trovato una nuova serenità tra le braccia di un noto produttore musicale.

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti nel 2019, il cuore della bellissima modella Marica Pellegrinelli sembrerebbe essere tornato a battere per un altro uomo.

La mamma classe 1988 porta un bagaglio “pesante e complesso” nelle nuova relazione, due figli avuti con il cantante e che oggi la rendono una donna felice e appagata, ovvero i piccoli Gabrio Tullio e Raffaela Maria.

La sua nuova fiamma però sembra non aver problemi a diventare il loro nuovo papa, anzi le foto che li raccontano insieme in queste ultime settimana getterebbero all’aria ogni possibile voce che invece voleva il dj e produttore musicale William Djoko poco interessato a lei.

Tra i due invece tanta complicità e anche qualche progetto di andare a vivere insieme come una vera famiglia allargata. Ma come ha preso Eros tutto questo nuovo sommovimento interno alla sua famiglia e la nuova relazione della ex?

Marica Pellegrinelli e William Djoko: la reazione di Eros Ramazzotti

Se fino a poco tempo fa i due piccioncini hanno fatto il possibile per nascondere il loro amore, invece recentemente hanno deciso insieme di uscire allo scoperto.

A immortalare la coppia è stato il settimanale Oggi che ha paparazzato i due a passeggio per le vie di Milano in compagnia dei figli della Pellegrinelli come una bella famigliola in uscita pomeridiana.

Stando a quanto emerso pare che Marica e William abbiano deciso di presentarsi in famiglia esattamente nel corso delle scorse vacanze di Natale.

Oggi fa sapere che la comunicazione ha reso felici non solo i piccoli Gabrio Tullio e Raffaela Maria ma anche Eros Ramazzotti che sembrerebbe non avere nulla in contrario alla ritrovata felicità dell’ex moglie.

Il settimanale riporta infatti che ci sarebbe già stato un primo incontro tra gli uomini della modella e che il cantante una volta parlatoci serenamente non solo lo avrebbe definito un “bravo ragazzo” ma sarebbe stato anche lieto che i sui figli avessero in casa una nuova figura maschile a cui far riferimento in sua assenza.