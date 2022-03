Laura Chiatti, chi è il marito? Tutto su Marco Bocci

Laura Chiatti torna stasera su Canale 5 con “Più forti del destino”. Vi raccontiamo la sua storia d’amore con Marco Bocci

Questa sera su Canale 5 la terza e ultima puntata della miniserie “Più forti del destino” che vede protagonista assoluta Laura Chiatti. È lei che interpreta la donna che rimane profondamente sfigurata nell’incendio divampato durante l’inaugurazione della Mostra dell’Esposizione Nazionale a Palermo. Da lì in poi tutto cambierà.

Si tratta dell’adattamento italiano della serie francese “Le Bazar de la Charité” che si trova su Netflix con il titolo “Destini in fiamme”. Una storia che vede raccontare le vite di quattro donne che da quell’incidente ne saranno stravolte.

Dopo una lunga assenza vediamo tornare così sul piccolo schermo Laura Chiatti nei panni di Rosalia Catalano. Un lavoro che le è piaciuto molto e che le è costato sette ore di trucco al giorno come ha raccontato a “Verissimo”.

La bella e brava attrice negli ultimi anni si è dedicata anima e cuore alla sua famiglia, i suoi bambini e al marito Marco Bocci, mettendo decisamente da parte la carriera. Vi sveliamo tutto sul bell’attore che ha rubato il cuore di Laura.

Laura Chiatti e Marco Bocci, tutto sulla loro storia d’amore

Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo anche se non amano molto la mondanità. Entrambi attori, molto famosi e soprattutto bellissimi che si sono conosciuti, innamorati, sposati e creato una famiglia in tempi quasi lampo.

Parliamo ovviamente di Laura Chiatti e Marco Bocci. Nel dicembre del 2013 il loro primo bacio. La data Laura l’ha segnata per sempre sulla sua pelle per imprimere uno dei momenti più belli della sua vita con affianco uno stop. Il messaggio è chiaro, dopo il suo Marco non ci sarebbe stato più nessuno.

“Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni – ha scritto l’attore sui social -. E’ proprio vero, le mosse più azzeccate sono sempre le più folli”. Per i due è stato un colpo di fulmine e lo stesso Bocci ha rivelato in una intervista a Vanity Fair che sua moglie lo ha fatto ricredere sul matrimonio e di aver fatto in una settimana quello che lui non aveva mai fatto per nessuna altra donna prima.

Enea e Pablo sono i loro bambini che rappresentano tutta la loro vita. Per diversi mesi si è parlato di una crisi ma i due hanno dato modo, senza repliche, di dimostrare che non è affatto così. Stanno lavorando anche insieme nel nuovo film diretto proprio dall’attore diventato famoso per il ruolo di Calcaterra di cui Laura sarà la protagonista.