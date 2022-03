Laura Chiatti, dove vive l’attrice di “Più forti del destino”

Laura Chiatti: vi sveliamo dove la celebre attrice ha scelto di vivere insieme al suo Marco Bocci ed i suoi due figli Pablo ed Enea

Questa sera su Canale 5 torna Laura Chiatti con l’ultima puntata della miniserie “Più forti del destino”. La bella attrice che per diverso tempo ha deciso di dedicarsi soprattutto alla sua famiglia, è tornata sul piccolo schermo ed è stata subito una grande gioia per i suoi fan.

Laura Chiatti insieme a Marco Bocci forma una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo tricolore. Insieme ai loro piccoli, Pablo ed Enea sono una famiglia solare, che si ama alla follia e che cerca di proteggersi dal gossip.

Sapete dove vive Laura Chiatti con i suoi tre uomini? Vi sveliamo tutto sulla scelta che ha fatto insieme al suo Marco Bocci.

Laura Chiatti, ecco dove si trova la sua casa

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno deciso di non vivere in una grande città come Milano o Roma ma di ritagliarsi il loro spazio in un ambiente più sereno e tranquillo nel quale i loro piccoli possono crescere in tranquillità e soprattutto circondati dal verde.

Hanno scelto le colline umbre e Perugia come città dove creare la loro famiglia. Un luogo che gli accomuna per le loro origini e così hanno deciso di rimanere fedeli alla loro terra.

La loro casa è completamente immersa nel verde, con un grande giardino dove Pablo ed Enea possono giocare, divertirsi e mamma e papà rilassarsi. In giardino una piccola piscina per i tuffi e dove prendere il sole in totale relax e tranquillità.

La casa di Laura Chiatti come vediamo tramite i contributi social che lei ed il marito condividono è molto luminosa grazie a grandi vetrate che affacciano sul giardino e permettono di ammirare una meravigliosa vista sulle colline.

All’interno è molto particolare, piena di colori ma anche di stili diversi a metà tra il rustico con tavolini fai da te realizzati con i pallet, e atmosfere più urban chic con color accesi, frantasie, quadri di Marilyn Monroe. Ampi spazi per giocare con i loro piccoli ed accogliere gli amici.