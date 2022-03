Amadeus, spunta fuori un vecchio video che immortala un gesto clamoroso del conduttore: ha toccato il fondoschiena proprio a lei!

È il conduttore più in voga di Rai 1 e l’unico che, in tutta la storia del Festival di Sanremo, è riuscito ad aggiudicarsi ben cinque edizioni consecutive. Merito dell’eleganza, sobrietà e dello spiccato senso dell’umorismo che fanno di Amadeus un vero e proprio talento nel ruolo di conduttore.

Il presentatore, da molti anni, è legato alla moglie Giovanna Civitillo, conosciuta grazie al programma “L’Eredità” e madre di suo figlio José Alberto. Se ad oggi Amadeus sembra avere occhi solo per sua moglie, c’è stato un tempo in cui il conduttore dimostrava tutt’altro spirito nei confronti delle colleghe.

Di recente, tramite la piattaforma TikTok, è infatti apparso un video che immortala un gesto a dir poco clamoroso del padrone di casa dei “Soliti Ignoti”. Amadeus, all’epoca di “Festivalbar”, aveva toccato il fondoschiena proprio a lei…

Amadeus tocca il sedere a LEI e non è Giovanna. IL VIDEO ha fatto il giro del web

L’eleganza e la sobrietà di Amadeus sono i principali tratti distintivi del conduttore, che lo hanno reso ormai un punto di riferimento per il pubblico di Rai 1. Il marito di Giovanna Civitillo, che sembra non avere occhi che per lei, ha incontrato la sua dolce metà grazie al palcoscenico de “L’Eredità”, dove la ballerina ricopriva il ruolo di “professoressa”.

In passato, tuttavia, Amadeus era una persona completamente diversa rispetto ad oggi, come dimostra un video recentemente spuntato fuori grazie alla piattaforma TikTok. Si tratta di una clip che risale agli anni Novanta, quando il marito di Giovanna era al timone del “Festivalbar” assieme ad Alessia Marcuzzi.

I due presentatori, coinvolti nel celebre ballo della “Macarena“, si erano cimentati in una scenetta a dir poco divertente. Amadeus, lasciandosi prendere la mano, aveva addirittura osato “schiaffeggiare” il fondoschiena della collega, che di fronte al suo gesto era rimasta letteralmente senza parole.

Un Amadeus senza freni e a dir poco inaspettato, sicuramente lontano dall’immagine che il presentatore si è costruito negli ultimi anni. Di certo, un simile video non potrà non suscitare una forte reazione nella moglie Giovanna Civitillo.