“Uomini e Donne”, Matteo Ranieri in difficoltà davanti alle corteggiatrici: mai così affranto, e tutto a causa sua…

Ennesimo colpo di scena per quel che concerne il percorso televisivo di Matteo Ranieri. A “Uomini e Donne”, si sa, può accadere davvero di tutto, e le peripezie a cui l’amatissimo tronista sta andando incontro ne sono una prova. Solamente la scorsa puntata, infatti, Ranieri aveva deciso di compiere un gesto che avrebbe inevitabilmente stravolto gli equilibri in studio.

Dopo aver detto addio alla corteggiatrice Federica Aversano, dalla quale non sembrava più preso, Matteo aveva fatto marcia indietro proprio durante l’ultima puntata. Avendo avvertito la mancanza della giovane, Ranieri aveva infatti deciso di abbandonare lo studio e le corteggiatrici per precipitarsi a casa di lei.

Quest’oggi, giovedì 17 marzo, Maria De Filippi ha mostrato ai membri del parterre e agli opinionisti gli sviluppi del viaggio di Matteo. La scena di fronte alla quale si sono trovate le corteggiatrici era veramente troppo da sopportare: le reazioni non si sono fatte attendere.

“Scusatemi tutti”, Matteo Ranieri sconvolto: la corteggiatrice sta male e lui reagisce così

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eros Ramazzotti e la dedica alla persona più importante. A sorpresa non è Aurora – FOTO

L’incontro tra Matteo Ranieri e Federica Aversano ha avuto l’esito sperato dal tronista. La corteggiatrice, che nella precedente puntata era stata salutata in maniera definitiva da Matteo, ha ricevuto una visita inaspettata sotto casa. Il tronista, infatti, si è precipitato da lei per convincerla a tornare in trasmissione.

Il giovane, che per lei ha addirittura abbandonato la registrazione di “Uomini e Donne”, si è scusato più volte per averla eliminata. “Ho preso una decisione affrettata e poi mi sono accorto che mi mancavi“, ha spiegato Ranieri, sull’orlo delle lacrime. Federica, credendo alla buona fede del giovane, ha voluto sancire la pace mediante un tenero bacio ed un lungo abbraccio.

In studio, ovviamente, le reazioni delle corteggiatrici non si sono fatte attendere. Se Valeria ha rassicurato Ranieri, confermando di aver compreso le ragioni del suo gesto, Nicol non è parsa essere dello stesso avviso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Una Dea” Carolina Stramare, la lingerie trasparente rivela tutto: sogno peccaminoso – FOTO

“È maleducazione lasciarci qui per andare a riconcorrere lei” – ha protestato la giovane, delusa dal comportamento di Matteo – “Se siamo qui a scaldare la sedia devi dircelo, perché tutte quante abbiamo i nostri impegni“. Ranieri, pur mettendosi nei panni delle corteggiatrici, ha ribadito di non essersi pentito della scelta fatta.

Ciò nonostante, consapevole di aver inavvertitamente fatto soffrire le sue pretendenti, Matteo non ha potuto far a meno di riconoscere i propri errori. “Scusatemi tutte, e scusami anche tu Maria” – ha detto il tronista, in evidente difficoltà – “Lei stava male e io mi sono sentito di andare. Però capisco di essere stato maleducato“.

In seguito, Ranieri ha tenuto a rassicurare Valeria e Nicol del suo forte interesse per loro. Federica, dal canto suo, ha ammesso di aver ascoltato il proprio cuore e di essere per questo tornata in studio, nonostante la testa le suggerisse di fare tutt’altro e di non perdonare Matteo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Stratosferica”: Katia Follesa osa, calze a rete e scollatura generosa. Visione travolgente, fan in tilt – FOTO

Alla fine, i due hanno suggellato la riappacificazione con un romantico ballo. Di fatto, nonostante le innumerevoli liti, tra Matteo e Federica sembrerebbe esserci qualcosa di davvero forte e speciale.