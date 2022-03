Eros Ramazzotti e la dedica alla persona più importante. A sorpresa non è Aurora – FOTO

Eros Ramazzotti dedica su Instagram una foto accompagnata da una dedica davvero emozionante, ad una persona per lui importantissima. Scopriamo insieme di chi si tratta

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più amati e seguiti nel mondo. Una lunghissima carriera la sua, ricca di successi. Ha iniziato a cantare da giovanissimo e in tutti questi lunghi anni ha raggiunto vette di successo altissime.

Le sue canzoni caratterizzate dalla profondità dei testi che è in grado di scrivere, hanno conquistato negli anni milioni di persone, facendo sognare tutti ad occhi aperti. Anche oggi, all’età di 58 anni, Eros continua a sfornare un successo dietro l’altro. Se la sua carriera professionale è sempre andata bene, lo stesso non si può dire della sua vita privata. Eros si è trovato molto spesso a dover affrontare momenti davvero difficili, riuscendo però a rialzarsi sempre.

Eros Ramazzotti commuove tutti con la sua dedica speciale

Eros ha pubblicato nelle ultime ore questo post dedicato ad una persona davvero speciale. Si tratta del figlio Gabrio Tullio, avuto con la sua ex moglie Marica Pellegrinelli e fratello della piccola Raffela Maria. Eros e Marica erano convolati a nozze nel 2014 ma nel 2019 hanno deciso di separarsi e prendere strade diverse. I due sono rimasti ovviamente in buoni rapporti, soprattutto per i loro due figli.

Proprio in occasione del compleanno di Gabrio Tullio (7 anni), il più piccolo dei suoi figli, Eros ha postato su Instagram una foto del bambino, accompagnandola con parole di augurio semplici, ma estremamente emozionanti. “Oggi è il tuo compleanno, non sono tempi belli purtroppo ma noi genitori abbiamo sempre la speranza che tutto migliori perché l’amore che nutriamo per voi è infinito. Ti amo e ti auguro il meglio in tutto. Il tuo papá“. Queste le parole che il cantante ha sentito di dedicare al suo piccolo e che hanno commosso tutti.