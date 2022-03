Carolina Stramare in intimo fa sognare il web. In pizzo nero trasparente, la lingerie lascia poco spazio all’immaginazione: corpo incredibile

Al centro delle notizie di gossip per la presunta relazione con il calciatore Dusan Vlahovic, Carolina Stramare continua a mantenere l’assoluta discrezione sulla sua vita privata, senza concedere conferme o smentite. Volto di Helbiz Live, e di conseguenza della Serie B, la modella sceglie di concentrarsi sulla carriera, che continua a stupire dal 2019.

Dopo alcune esperienze nell’ambito della moda per alcuni famosi brand, l’influencer decide di partecipare al concorso “Miss Italia“, dove conquista il titolo di reginetta. Un ulteriore trampolino per i suoi ingaggi, che si fanno sempre più importanti e prestigiosi, fino all’attuale ruolo sulla piattaforma di streaming sportiva.

Si presuppone un futuro all’insegna del successo, destinato a crescere sempre di più, come dimostrano anche i numeri ottenuti sui social. Vanta un profilo Instagram da centinaia di migliaia di followers, con i quali condivide shooting ad alto tasso di bellezza e sensualità, ma anche momenti della sua vita mondana.

Carolina Stramare, seduzione allo stato puro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Sguardo smeraldo, curve da capogiro, 180 centimetri di incredibile perfezione: Carolina Stramare è considerata una delle bellezze più esplosive d’Italia degli ultimi tempi. È comune parere annoverarla tra le Miss Italia più attraenti di sempre, soprannominata da alcuni la “Megan Fox” italiana.

Ma la nostra modella non ha bisogno di paragoni internazionali, in quanto portatrice di un fascino unico nel suo genere. Sportiva ed atletica, vanta un fisico scolpito semplicemente da urlo, che non manca di esibire sui social in look decisamente accattivanti. L’ultimo post non è da meno, contraddistinto dall’infinita femminilità che riesce a sprigionare in una sola immagine.

La posa da diva cattura l’attenzione, che ricade sul corpo strepitoso, coperto dalla lingerie di pizzo nero. Il body trasparente esalta la sua silhouette mozzafiato, e resta impossibile distogliere lo sguardo dalla sua magnetica visione. I commenti dei fan non tardano ad elogiarla, in un misto di adorazione e sorpresa: “La più bella d’Italia“, “Una Dea“, “Pazzesca“.