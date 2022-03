“L’Eredità”. Flavio Insinna scherza con il campione, la gaffe è dietro l’angolo. Lo ha detto veramente

“L’Eredità”. Il popolare quiz show vede al comando il popolare presentatore Flavio Insinna. Ha scherzato con uno dei campioni in carica ma la frase pronunciata desta perplessità

“L’Eredità” è il quiz show più longevo della storia della televisione italiana. Lo sapevate? Da poco meno di venti anni (li compirà il prossimo luglio) allieta gli italiani nella fascia oraria pre-serale, fornendo anche informazioni interessanti, pillole di cultura e curiosità a 360°.

Il format è stato rinnovato più volte nel corso degli anni per dare una botta di novità. Non solo, anche il cast ha subito variazioni significative, vedendo sempre al comando professionisti capaci e simpaticissimi: da Amadeus a Carlo Conti, passando per Fabrizio Frizzi (mai dimenticato) a Flavio Insinna. Quest’ultimo ne tiene le redini dal 2018. Si dice, però, che presto potrebbe salutare il suo pubblico e passare il testimone a una collega, prima donna a condurre il programma. Si tratta di Caterina Balivo che, dopo la chiusura del talk show “Vieni da me” e l’abbandono temporaneo di progetti tutti suoi, sembrerebbe essere pronta a tornare in televisione.

“L’Eredità”, l’ultima puntata densa di emozioni. Flavio Insinna inciampa in una gaffe

La puntata de “L’Eredità” andata in onda il 14 Marzo 2022 è stata carica di emozioni. All’insidioso gioco del Triello sono finiti la new entry Fabiola e i due “vecchi” campioni Alessio, Aicha Ndiaye.

Quest’ultima ha fatto una prova eccelsa. Già vincitrice precendetemente di un cospicuo premio in denaro, è giunta in finale alla prova de La Ghigliottina. Ha affrontato il gioco con un montepremi iniziale di inizia 230mila euro. Purtroppo, dopo una serie di dimezzamenti, ha lottato per portare a casa la notevole somma di 28.750 euro.

Le parole da abbinare sono state: stelle, caldo, club, Davis e Gli Aristogatti. Aicha era un po’ titubante, ha ammesso di non aver mai visto il film Disney con protagonista una simpatica famiglia di gattini, quindi le mancano dei pezzi per poter associare tutti i concetti. Tuttavia scrive la parola “Jazz” che è proprio quella vincente.

Tanta gioia per lei e per “il capitano della nave”, Flavio Insinna. A proposito di nave, lo stesso conduttore poco prima si è reso protagonista di una gaffe che ha coinvolto l’altro campione in carica: Alessio.

Il giovane ha confessato di avere una grande passione per il doppiaggio e che sta studiando da autodidatta. “Guarda che la tua voce è molto bella” – gli dice Insinna – “da doppiatore di film americani. Già ti vedo lì sul ponte del Titanic”.

Considerando la fine del celebre transatlantico forse non era l’augurio migliore da fare.

Sicuramente Insinna spera per Alessio un trionfo simile a quello del film del 1997 con Leonardo Di Caprio.