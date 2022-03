Sara Croce ha mandato in tilt Instagram con uno scatto incredibile in cui è ritratta con una tutina cucita addosso: il tripudio di curve manda in tilt.

Temperatura del web in rialzo a seguito di uno scatto sbalorditivo condiviso su Instagram da Sara Croce. La showgirl e modella di Garlasco non smette mai di stupire i fan con la sua bellezza stratosferica e la sua verve travolgente.

Tra la sua forma smagliante e i suoi lineamenti angelici, ogni suo contenuto condiviso sul suo feed da sogno fa sempre un boom di like: si tratta di una raccolta di scatti mozzafiato dalla sua quotidianità scandita tra set, shooting e attimi spensierati.

La Bonas di “Avanti un altro”, conosciuta anche per il suo ruolo di Madre Natura in “Ciao Darwin”, ha incantato tutti riprendendosi intenta ad allenarsi. Classificatasi quarta a Miss Italia nel 2017, si allena con costanza da anni: vedendosi troppo esile, si è ritagliata del tempo per dedicarsi a costanti workout, costruendo così il suo fisico sbalorditivo.

Sara Croce, tutina cucita addosso: fan nel deliro

