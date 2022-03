Diletta Leotta ha fatto sognare il popolo del web scoprendo le sue curve mozzafiato. L’abitino che indossa non solo è cortissimo, ma ha anche una scollatura estrema.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo post condiviso da Diletta Leotta. La conduttrice ha fatto viaggiare l’immaginazione scoprendo le sue curve mozzafiato grazie a un abitino corto e scollato.

La 30enne di Catania è seguitissima sul web: 8 milioni di follower i suoi scatti dalla quotidianità, tra set, studi televisivi e attimi spensierati, lasciano sempre tutti senza fiato.

Conduttrice di Sky, è poi approdata a DAZN diventandone il volto. Seguendo le partite in diretta, il suo talento e la sua bellezza lasciano sempre di stucco come d’altronde i suoi look. Biondissima, è sempre molto curata sfoggiando abbinamenti molto glamour con cui scopre il suo fisico incredibile.

Diletta Leotta osa: mise da infarto, scollatura estrema

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Wow”, è solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post di Diletta Leotta. Si tratta di uno scatto mozzafiato in cui è ritratta sul campo con un vestitino da infarto.

Si tratta di un abitino sui toni del rosa, grande tendenza per questa primavera: un modello a blazer molto corto e dalla scollatura estrema con cui ha scoperto il suo davanzale stratosferico. Il suo corpo perfetto è stato messo in risalto da una cintura spessa con cui ha sottolineato il punto vita.

La conduttrice ha abbinato l’abito a collant velate nonché a un paio di stivaloni in pelle, lasciando così senza fiato. A tutto questo si è aggiunto il suo sguardo magnetico, il suo sorriso travolgente e la sua folta chioma bionda.

Microfono alla mano, il post ha ottenuto subito un grande successo a dimostrazione di come il fascino della presentatrice non smetta mai di stupire.