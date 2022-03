Ambra Angiolini e quell’amore bello ma fugace: la gioia dopo la crisi

Ambra Angiolini ed un ennesimo addio. Conoscete l’uomo che le ha rubato il cuore dopo la separazione? Vi sveliamo tutto

Ambra Angiolini negli ultimi mesi ha avuto i riflettori puntati addosso. Prima la crisi, poi l’addio con Max Allegri l’ha portata sotto la lente di ingrandimento del gossip e così i pettegolezzi, i flash e le rivelazioni non l’hanno lasciata un attimo in pace. Poi è arrivata l’intervista di “Striscia la notizia” ed il polverone che si è alzato è stato ancora più pesante.

Ambra non è mai entrata nei particolari, anzi, è rimasta in silenzio facendo parlare e chiacchierare un po’ tutti per via del presunto tradimento da parte dell’allenatore che è stato pesante da digerire.

Al suo fianco la sua famiglia ed in particolare la figlia Jolanda che l’ha difesa e protetta davanti a tutti suoi social. Insomma quel che è certo è che per Ambra c’è stato un ennesimo addio, anche questa volta devastante.

Ambra Angiolini, il sorriso con lui poi la fine

Ma sapete che nella vita dell’ex di “Non è la Rai” non ci sono stati solo Francesco Renga e Max Allegri? Certo per Ambra Angiolini sono stati due colonne della sua vita ma anche un altro uomo, seppur per poco, le è stato affianco e le ha ridato il sorriso.

Si tratta di Lorenzo Quaglia, prima modello e poi agente. Proprio lui è arrivato nella vita della nota attrice dopo la separazione da Francesco Renga. Un amore che i due hanno ufficializzato nel corso del Taormina Film Festival. Era l’estate del 2016 ed un nuovo capitolo della vita di Ambra si stava aprendo.

Forse nemmeno lei avrebbe immaginato che questa nuova storia con il modello trevigiano all’epoca 40enne sarebbe durata pochissimo. La fine della loro storia era stata riportata da Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini descriveva i due sempre più distanti.

Lei impegnata con le registrazioni di “Amici” (in quella stagione Maria De Filippi l’aveva scelta come giudice del serale del suo talet show) e lui lontano, a Venezia, a godersi un week end di spensieratezza aggiungendo che Ambra aveva smesso di seguirlo anche sui social. Meno di un anno per un amore bello ma forse troppo fugace.