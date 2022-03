L’artista racconta in maniera inedita i dettagli del suo percorso verso il successo. Tutti i traguardi e le difficoltà di una giovanissima Francesca Michielin.

Ha compiuto ventisette anni, lo scorso 27 febbraio, la brillante artista canora di origini venete, Francesca Michielin. La cantante e musicista, nata sotto il segno dei Pesci, ha voluto raccontare per la prima volta, e in maniera alquanto esaustiva, le fitte trame del suo già incredibilmente prolifico percorso intrapreso, fino ad oggi, nel mondo della musica e dello spettacolo.

In scena sin dai suoi sedici anni, Francesca, spiega di essersi sin da subito voluta mettere alla prova a tutto tondo. Anche quando i ritmi diventavano più frenetici, e tenendo il passo tra la sua vena creativa e le sue molteplici aspirazioni. Su stretta base delle sue più grandi passioni, in primis quella per la musica rock sperimentale e più avanti per la composizione, la splendida voce di “Nei Tuoi Occhi“, nella giornata di ieri sabato 12 marzo, ha infine illustrato nei dettagli quanto vissuto, grazie al potere dell’arte, fino a questo momento.

“Verissimo”, Francesca Michielin sul bisogno di un “supporto psicologico”: la rivelazione in diretta

Ripercorrendo le tappe salienti della sua vita, l’artista ha desiderato citare in studio il ricordo dei suoi esordi sul piccolo schermo. Un mix di esibizioni colme di grinta e un immenso desiderio di esprimersi. La sua partecipazione a “X Factor” nel 2011, che vide alla sua conduzione Simona Ventura, ha segnato difatti la sua ascesa nel panorama musicale dapprima nazionale e poi internazionale.

A tal proposito, sul suo trionfo, Francesca ha poi raccontato il consiglio rivoltole dalla madre dopo la sua vittoria al talent show. “Avevo 16 anni“, ha confessato l’artista guardandosi indietro, “mia mamma mi ha chiesto se avessi bisogno di un supporto psicologico“. Moltissime passioni e un solo cuore, poteva essere una sfida difficile, all’epoca. Ma che Francesca ha dimostrato di saper gestire. “Lei mi è sempre stata vicina e mi ha supportata“, ha poi spiegato sul finale. Non tralasciando un premuroso riferimento rivolto ai restanti membri della sua famiglia. Fra questi la nonna Lucia, che le avrebbe trasmesso “l’importanza di non prendersi troppo sul serio” di come ciò che realmente conta sia “l’amore“.

Per concludere la dolcissima Silvia Toffanin ha infine accostato l’esperienza della cantante a quella di una sua collega, nonché sua amica di lunga data, Emma Marrone.

Due donne coraggiose, le descrive così. Entrambe presentatesi una al fianco dell’altra sul palco della scorsa edizione del “Festival Di Sanremo“. Francesca, questa volta, a dirigere l’orchestra ed Emma a dare voce a quella melodia.