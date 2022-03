Orrore in un’abitazione: donna uccisa con una coltellata alla gola

Una donna di 45 anni è stata trovata morta ieri sera nella sua abitazione di Lentini (Siracusa): secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa con una coltellata alla gola.

Orrore nella serata di ieri a Lentini, in provincia di Siracusa, dove una donna di 45 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. A lanciare l’allarme il marito, il quale avrebbe spiegato alle forze dell’ordine di aver ritrovato la coniuge senza vita in casa.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e la Polizia. Per la 45enne, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il corpo presentava una vistosa ferita alla gola e gli inquirenti ipotizzano che la donna sia stata colpita con un grosso coltello da cucina. Sentiti il marito, il figlio 19enne della vittima e alcuni vicini di casa della coppia.

Lentini, donna uccisa in casa con una coltellata alla gola: indaga la polizia

Sotto choc la comunità di Lentini, centro in provincia di Siracusa. Nella serata di ieri, sabato 12 marzo, una donna di 45 anni originaria del Marocco è stata uccisa nella abitazione dove viveva.

A chiamare le forze dell’ordine è stato, come riporta la stampa locale e la redazione di Tgcom24, il marito della 45enne. Dopo la segnalazione, presso l’appartamento si sono precipitati i soccorsi e gli agenti della Polizia del comune nel siracusano. Al loro arrivo per la donna, rinvenuta riversa al suolo con una vistosa ferita alla gola, era ormai troppo tardi. Per gli accertamenti del caso sono sopraggiunti gli uomini della Scientifica di Catania.

Costato il decesso, gli agenti hanno fatto scattare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica. Dai primi riscontri, scrive la redazione di Tgcom24, gli investigatori ipotizzano che la vittima sia stata colpita e uccisa con un grosso coltello da cucina.

Gli inquirenti, durante la notte, hanno ascoltato il marito ed il figlio della 45enne, un ragazzo di 19 anni, ed i vicini di casa della famiglia per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.