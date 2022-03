Guerra Ucraina, parla Volodymyr Zelensky: svelato il vero progetto della Russia

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella notte ha parlato alla sua nazione ed al Pianeta spiegando quali sarebbero a suo avviso i reali progetti della Russia.

Prosegue senza soluzione di continuità il conflitto tra Russia ed Ucraina e purtroppo si fa sempre violento. Continuano a piovere bombe e sale il numero delle vittime. La Nato paventa un possibile impiego a breve di armi chimiche da parte di Mosca e l’apprensione è crescente.

Ma il popolo ucraino resite ed il presidente Volodymyr Zelensky fa sentire la sua presenza utilizzando canali social per lanciare importanti messaggi. L’ultimo nella notte durante il quale avrebbe spiegato quali sarebbero a suo avviso i veri intenti della Russia.

Guerra Ucraina, il messaggio di Volodymyr Zelensky: svelati i veri intenti della Russia

Volodymyr Zelensky nella notte ha lanciato il suo ennesimo messaggio d’allerta. Il presidente ucraino avrebbe spiegato quali sarebbero a suo avviso i veri intenti di Mosca.

“Gli occupanti sul territorio della regione di Kherson – riporta la redazione di Rai News- stanno cercando di ripetere la triste esperienza della formazione di pseudo-repubbliche“. Questo il suo messaggio a mezzo del quale ha voluto avvisare di una strategia posta in essere dal Cremlino atta a frammentare il Paese.

Per farlo, ha proseguito Zelensky, i russi starebbero ricattando i vertici locali facendo pressioni sui deputati ed adottando una politica corruttiva. Parole forti a cui ha voluto accompagnare un messaggio di incitamento ai suoi cittadini. “Gli invasori russi non possono conquistarci. Non sono abbastanza forti e determinati. Fanno leva solo sulla violenza e sulla paura, nonché sulle loro armi perché ne hanno in abbondanza”.

Zelensky ha poi voluto sottolineare come la Russia non sia in grado di garantire una vita normale ai cittadini, perché biologicamente non ne sarebbe in grado. Il presidente ucraino ha affermato che ovunque sia arrivata Mosca, in ogni terra straniera in cui avrebbe messo piede, i sogni della popolazione sarebbero stati azzerati.

In chiosa ha voluto lanciare l’ennesimo appello ad “alleati ed amici esteri” di implementare il proprio supporto a Kiev. E questo non soltanto per aiutare il suo Paese, ma tutta l’Europa.