E’ il momento di rinascere dalle ceneri per Michelle Hunziker. Di ritorno dalle Maldive, ancor più lucente dopo Tommaso, racconta il perché della fine.

La meravigliosa collezione di cartoline su spiagge paradisiache condivisa da Michelle Hunziker ha mostrato al pubblico le giuste premesse per una vera rinascita. Dopo essere tornata, più vitale e luminosa che mai, su suolo milanese e portando con sé i ricordi della sua ultima avventura in quel delle Maldive, la conduttrice di origini svizzere ha rilasciato una novella quanto inattesa intervista.

L’esuberante e travolgente protagonista di “Michelle Impossibile“, ancor prima di guardare al futuro, è tornata per un momento sui suoi passi, raccontando cosa è realmente successo nel suo passato amoroso. Dopo Tommaso l’onda del gossip ha investito entrambi i capi saldi della love story, lasciando sicuramente poco spazio all’immaginazione. Ora, a chiarire ciò che da sempre è rimasto in sospeso, sarà lei stessa. E con tanto di suggestive “memorie di un paradiso“.

Dopo Trussardi svela il perché, Michelle Hunziker: “mi diceva che lui mi tradiva”

Ancora prima di approdare sulle bianche spiagge del suo Eden tropicale, Michelle, aveva riscosso un incredibile successo grazie ad un ultimo video-parodia condiviso su Instagram e incentrato sull’esasperante “bravura” dei contemporanei TikTokers. Adesso, a una settimana di distanza dall’esilarante standing ovation, e dal suo consecutivo soggiorno a tu per tu con i delfini, Michelle ha deciso di confessare il perché della fine della sua primordiale storia d’amore.

Michelle ha perciò desiderato fare luce, attraverso l’intervista, sulla difficile scelta intrapresa al termine di quel fatidico 2001. Nonostante la loro separazione avvenne a tutti gli effetti soltanto otto anni più tardi, quella di prendere una strada diversa dal suo grande amore, Eros Ramazzotti, fu una scelta dettata anche da meccanismi esterni al loro rapporto. Da qui, all’epoca, emerse infatti anche la crescente difficoltà di gestire da parte di entrambi la dolorosa situazione.

“Ero condizionata da gente che mi diceva che lui mi tradiva“, ha dichiarato Michelle sul perché della sua scelta. “Anche se non era vero“, la showgirl ha raccontato di come il suo entourage l’avrebbe indotta a pensare che Eros non fosse giusto per lei, “che era negativo“. Una rinascita, dunque, senza dubbio. Ma che si lega, ad oggi, anche ad un’altrettanto disarmante verità. Oggi i rapporti con l’ex marito e cantautore i rapporti sono tornati a essere pacifici. Entrambi hanno esibito in più occasioni le prove di una ormai profonda e reciproca comprensione.

Finanche a coronarle, come simbolo di una nascente amicizia sul palco di Canale 5, da un bacio propiziatorio. La stessa Michelle aveva ammesso, infine, di aver sorpreso lei stessa invitando nel suo programma Eros. Ma, ad ogni modo, il successo anche stavolta è stato garantito.