Crisi Totti-Ilary, ci risiamo! Lo strano messaggio di auguri in famiglia: il motivo sconvolgente

Continua la crisi di coppia sul binario “Totti-Ilary”? L’ultimo gesto venuto fuori in famiglia fa riflettere e non poco: cosa è successo.

Ancora scintille e aggiornamenti sulla presunta crisi di coppia che tiene banco nel vasto mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi, due volti tra i più amati dagli amanti del gossip sin dal primo giorno in cui hanno ufficializzato la loro relazione.

I genitori di Isabel, Chanel e Christian hanno quasi sempre mantenuto un certo riserbo nel mettere in evidenza i fatti personali o gli argomenti che riguardano la loro sfera privata in generale.

Eppure è bastato un incontro tra le tribune dell”Olimpico’ di Roma, piuttosto che un semplice sms per scatenare l’inferno tra le due parti in causa. A gettare acqua sul fuoco ci aveva pensato l’ex capitano della Roma, di persona, stanco di smentire presunte crisi con Ilary.

Lo aveva fatto mostrando lo scudo dei figli e della pericolosità di intaccare la loro sensibilità. L’ultimo scoop venuto fuori riguarda proprio uno di loro: un altro emblematico gesto che ha suscitato polemiche tra gli addetti alla risoluzione dei fatti

Totti-Ilary, il gesto eclatante che riaccende i ‘fantasmi’ della crisi di coppia: cosa c’è di vero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sei la migliore”. Diana Del Bufalo condivide la sua parte migliore: fan in tilt VIDEO

In questi giorni non si fa altro che parlare della clamorosa e presunta crisi coniugale tra due dei volti più emblematici e amati dell’intero spettacolo.

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi nessuno mai aveva messo il ‘dito’. Ora scoop, dichiarazioni e frecciatine di ogni tipo sembrano arrivare da ogni dove, nonostante le smentite.

L’ultimo gesto è un altro atto di ‘separazione’ che fa riflettere e pensare a tutt’altro fuorchè a delle prove di raffreddamento di un caso divenuto ormai scottante.

Sul profilo social della figlia Isabel compare il messaggio di auguri in occasione del suo compleanno di mamma e papà. Due messaggi inviati da due profili differenti. Un gesto insomma che per alcuni addetti avrebbe portato al massimo, il livello di crisi di coppia, già in atto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Emma Marrone e Maria De Filippi, un legame speciale le unisce: “Mi ruba tutto…”. La conduttrice non si trattiene

Insomma questa ‘telenovela’ non conosce limiti, ne punti di svolta verso una pace che magari tra le quattro mura di casa Totti non è mai stata in discussione.