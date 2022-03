“Miss Italia” 2000: bellissima la vincitrice. Una concorrente destinata a grande fama: chi sarà mai?

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2000

La 58esima edizione del concorso di Miss Italia fu presentata dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi e venne trasmessa in diretta dal palazzetto dello sport di Salsomaggiore Terme. La manifestazione si svolse in quattro serata così divise: 6,7, 9 e 11 settembre 2000. La serata finale inizialmente era prevista per il 10 settembre ma subì il posticipo di un giorno per rispetto alle vittime dell’alluvione del torrente Soverato.

L’onore di essere presidente della giuria artistica venne affidato al presentatore Paolo Bonolis che incoronò reginetta di bellezza una venticinquenne originaria di Roma, la giovane Tania Zamparo (Miss Rocchetta Bellezza Marche).

“Miss Italia”, edizione 2000: cosa ne è stato della vincitrice?

