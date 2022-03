Guerra Ucraina, il più grande timore del Pianeta inizia a concretizzarsi: allarme Nato

La possibilità che la Russia possa far ricorso ad armi chimiche in Ucraina non pare così remota: a dichiararlo la Nato.

Proseguono gli attacchi della Russia e in Ucraina il numero delle vittime continua a salire. Il conflitto ingaggiato da Mosca sta coinvolgendo la popolazione civile che sta pagando il prezzo più grande di questo conflitto.

La situazione è tesa ed i negoziati non stanno dando i risultati sperati. Neanche le pesanti sanzioni economico-commerciali notificate al Cremlino hanno fatto desistere Vladimir Putin. Intanto tra Russia e Occidente è iniziato uno scambio reciproco d’accuse sul possibile impiego nella guerra di armi chimiche. Una possibilità che secondo la Nato non sarebbe così remota.

Guerra Ucraina, Russia potrebbe impiegare armi chimiche: l’allarme lanciato dalla Nato

Pochi giorni fa la Ministra degli Esteri della Gran Bretagna, Liz Truss, ed il Premier Boris Johnson avrebbero paventato l’ipotesi che Mosca possa impiegare armi chimiche nel conflitto in Ucraina. Un pesante attacco a cui la Russia avrebbe ribattuto affidandosi alle parole del Ministro Serghej Lavrov, il quale avrebbe affermato come sia stato invece il Pentagono, anni addietro, a lavorare in Ucraina allo sviluppo di agenti patogeni. Affermazioni che secondo alcuni potrebbero creare una sorta di pretesto per legittimare l’impiego da parte della Russia di armi chimiche.

Nello specifico, Mosca avrebbe parlato di una rete di almeno 30 laboratori biologici in territorio Ucraino all’interno dei quali, appunto, venivano condotti esperimenti molto pericolosi. Una circostanza – quella della presenza di queste postazioni- che gli Usa non hanno smentito parlando, al contrario, di una collaborazione nata nel 2005 con lo scopo di ridurre al massimo ogni rischio e soprattutto sottolineando la liceità del loro operato.

Un reciproco scambio di accuse che oggi sarebbe stato commentato dal Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Stando a quanto riporta la redazione di AdnKronos, quest’ultimo avrebbe affermato che dopo le dichiarazioni mendaci di Mosca, la guardia deve essere altissima. Il Cremlino potrebbe essere, infatti, in procinto di pianificare una missione con armi chimiche.

Stoltenberg ha aggiunto che in questi giorni, purtroppo, il conflitto in Ucraina ha visto aumentare esponenzialmente il numero di vittime tra i civili e l’azione distruttiva della Russia si è fatta sempre più violenta. Il popolo sta cercando di resistere, ma nei prossimi giorni – ha chiosato- si assisterà ad “una sofferenza ancora maggiore“.