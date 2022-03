Melory Blasi e Yeslife: “Ilary e Francesco sono così…”

Intervista esclusiva a Melory Blasi, la sorella della nota conduttrice Ilary e cognata di Francesco Totti

Di origine romana, terzogenita di una famiglia unita che le ha dato la possibilità di crescere seguendo valori e sani principi, in un ambiente sereno. La curiosità non le manca, la determinazione e l’intraprendenza la spingono sempre verso nuove sfide.

Amante dello sport, non rinuncia a mantenersi in forma. Laureata con ottimi voti in Ortottica ed Assistenza in Oftalmologia, ecco a voi Melory Blasi.

Come ci si sente ad essere la sorella di Ilary e la cognata di Francesco Totti?

Per me è la normalità perché Ilary è mia sorella e Francesco l’ho conosciuto che ero ancora una bambina di 12 anni che ne sapeva poco di calcio e che vedeva Francesco semplicemente come il fidanzato della sorella più grande.

Qual è il rapporto con Ilary?

Il rapporto è unito e sereno come quello tra sorelle che si vogliono bene ed è lo stesso che ho anche con Silvia. Fortunatamente abitiamo nella stessa città, anche molto vicine, e questo permette di vederci spesso e condividere tanto.

La popolarità ha mai influenzato il vostro rapporto?

Assolutamente no. Ilary è semplice così come la si vede in TV. Inoltre per me Ilary è sempre stata famosa perché ha iniziato a fare TV quando ancora non ero nata.

Un aneddoto sulla coppia più amata dal pubblico italiano?

Posso dire che anche in famiglia sono divertenti e simpatici così come li vediamo in televisione.

Hai mai pensato di entrare a fare parte del mondo dello spettacolo?

Il mondo dello spettacolo non mi hai mai attratto molto forse perché di base sono piuttosto timida. Però, se devo essere sincera, mi piacerebbe partecipare ad un reality così da mettermi in discussione con persone che non conosco.

Hai da poco annunciato di essere disoccupata, hai già un piano b?

Purtroppo è accaduto tutto improvvisamente e la cosa mi ha un po’ spiazzato. Sicuramente sto lavorando per cercare delle alternative anche se non è del tutto semplice come molti possono pensare.

Hai anche molti follower sui social, come sfrutti il mondo del web?

Il mondo del web e i social sono per me un passatempo divertente e trovo piacevole confrontarmi con le persone che mi seguono. Mi piace far vedere la mia quotidianità in modo semplice e diretto, sono felice di poter dare consigli utili alle persone e a volte anche far sorridere tramite un video di pochi secondi.

Progetti futuri?

Come ti dicevo sto pensando a come rimettermi in gioco nel mondo del lavoro. Inoltre ho dei sogni nel cassetto che spero si possano realizzare presto.

BEATRICE MANOCCHIO